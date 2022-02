Magix sconta del 20% tutti i suoi prodotti

La software house MAGIX ha messo un sconto generale su tutti i propri prodotti direttamente nella pagina dedicata, in grado di ospitare tutti i software che mette a disposizione. Dal photo manager ai software di elaborazione 3D come MAGIX 3D Maker 7. Programmi che aiutano molto in ambito lavorativo, passando anche da MAGIX Page & Layout Designer 11.

Si tratta di un’offerta che viene messa a disposizione in forma cumulata con eventuali sconti già presenti e che esce di fatto nella fase di checkout dopo aver messo nel carrello i prodotti che servono. Nella schermata finale bisogna inserire il codice “MGXFEB22”.

Software MAGIX scontati con il codice promo

Partiamo dai software più semplici come MAGIX PC Check & Tuning 2022 che permette di tenere sotto controllo l’hardware del PC e ricavare dei consigli e dei fix per dei problemi magari sul registro di sistema o dal punto di vista software per migliorare le prestazioni.

Passiamo anche sul lato creativo con Music Maker 2022 Plus Edition, che è un programma completo per la composizione musicale, multitraccia e con la possibilità di sbizzarrirsi nella creazione multimediale. Attualmente ci sono più di 6 milioni di utenti che lo utilizzano. Compatibile ovviamente anche con periferiche hardware dedicate che permettono di registrare composizioni audio.

Nella parte inferiore della pagina della promo ci sono anche altri software oltre a quelli citati con sconti aggiuntivi che permettono di risparmiare ancora di più. A fronte di ogni programma poi è possibile anche fare una prova gratuita del programma per vedere se risponde o meno alle proprie esigenze e riuscire in questo modo a sapere cosa si sta comprando.

La promozione seguendo il codice indicato dovrebbe durare per il mese di febbraio, dunque non moltissimo, conviene approfittarne se i software MAGIX ci servono.