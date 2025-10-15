Mai più carte di credito clonate: una soluzione semplice contro il phishing

Il phishing colpisce ancora. Il nuovo caso di cronaca ha per protagonista una piccola banda di criminali informatici che operava nel cuore di Napoli: le ignare vittime venivano convinte a inserire i propri dati personali e bancari all’interno di siti web contraffatti, dando così ai truffatori il via libera alle loro pagine riservate dell’home banking. Tre le persone arrestate, di età compresa tra i 22 e 27 anni, due invece gli individui denunciati (un 50enne e un 28enne).

L’obiettivo dell’ultima truffa scoperta dai carabinieri di Napoli era clonare le carte di credito degli utenti che cadevano nella trappola del phishing. Un pericolo che corre un numero considerevole di persone ogni giorno, senza escludere chi ritiene di avere la situazione sotto controllo soltanto per la sua esperienza pluridecennale in ambito informatico. È importante capire infatti che le truffe online hanno raggiunto un livello di sofisticazione tale che nessuno può ritenersi immune.

