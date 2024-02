Mai più CASA ALLAGATA con il Sensore Perdite d'Acqua WiFi Tapo

Il Sensore Perdite d’Acqua WiFi Tapo T300 di TP-Link è un dispositivo intelligente, connesso al tuo smartphone tramite rete dati, che ti avvisa in caso di possibili allagamenti a casa tua. Si tratta di un salvavita eccezionale in grado di allertarti prima che sia troppo tardi. Infatti, grazie alla sua tecnologia avanzata è in grado di avvisarti in caso di gocciolamento, così da poter intervenire tempestivamente. Lo acquisti a soli 16,99 euro, invece di 19,99 euro. Questa offerta si trova su Amazon che garantisce consegna gratuita e veloce ai clienti Prime.

Sensore Perdite d’Acqua WiFi Tapo T300: una vera benedizione in casa

Ti è mai capitato di viaggiare e avere il pensiero fisso che a casa non succeda niente? Speriamo non ti sia mai successo di tornare a casa e trovarla allagata a causa di un guasto idraulico. Con il Sensore Perdite d’Acqua WiFi Tapo T300 di TP-Link questo sarà un lontano ricordo. Infatti, puoi uscire di casa senza preoccupazioni. In caso di gocciolamento e perdite sarà lui ad avvisarti con una notifica sull’app Tapo grazie alle sue 6 sonde. Posizionalo dove vuoi, è impermeabile. Inoltre, si attiva un allarme con sirena da 90 dB se abbinato all’ottimo Hub Tapo H100.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.