Mai più polso indolenzito dopo ore al pc con il Mouse ERGONOMICO in SUPER SCONTO

Polso e mano indolenziti sono all’ordine del giorno per chi lavora ore e ore al pc. Per evitare queste rogne, vi consigliamo di optare per il comodissimo Mouse wireless Logitech, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 28%.

Il dispositivo ergonomico e super preciso è disponibile a soli 97 euro, anziché 134 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’articolo sta spopolando, correte a fare il vostro ordine!

Mouse wireless Logitech: massimo comfort ed efficienza

Il Mouse wireless Logitech è lo strumento tecnologico indispensabile soprattutto per chi lavora ore e ore al computer.

È dotato di un sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile, così da poter essere utilizzato su qualsiasi superficie compreso il vetro. Grazie allo scorrimento MagSpeed, risulta il 90% più veloce e l’87% più preciso rispetto ai dispositivi tradizionali.

Attraverso il controllo FLOW, questo mouse ti permette di lavorare su più computer o laptop e trasferire testo, immagini e file dall’uno all’altro in un attimo, anche quando passi da un sistema operativo Windows a macOS.

I tasti del dispositivo sono personalizzabili così da ottimizzare il flusso del lavoro a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, il mouse è caratterizzato da un design ergonomico: in questo modo potrai lavorare comodamente grazie ad una posizione del polso più naturale e a controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.