Mai stata così economica: Friggitrice Aria Philips 4L a soli 72€

Se vuoi mettere una friggitrice ad aria in casa scegli un modello eccezionale e per questo affidati a Philips. Con questo marchio hai un prodotto che ne vale veramente la pena, ti fa risparmiare tempo e ti permette di cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. Con 4L di capienza è adatta a tutte le famiglie.

Collegati su Amazon al volo dove non solo è in promozione con uno sconto ma hai anche un coupon di cui approfittare. Spuntalo per vedere il prezzo scendere a soli 72€ in fase di pagamento.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Friggitrice aria Philips: il massimo della comodità in cucina

Piccola, garbata e con tutto al posto giusto. Non è il modello con display LED ma ti serve veramente? Con due manopole dedicate al tempo e alla temperatura hai tutto sotto controllo per non dire che l’utilizzo diventa accessibile a chiunque visto che è come impostare un più semplice forno.

Philips è un po’ la regina delle friggitrici ad aria e questo modello non ha nessun difetto. Con cestello da 4,1L di capienza ne hai a sufficienza per preparare per tutti quanti. Una sola informata ed hai primi, secondi, contorni, antipasti e perché no… Anche dolci!

Pensa che anche la pulizia è veloce visto che metti tutto in lavastoviglie e torna come nuova. Il cestello, naturalmente, è estraibile e antiaderente per farti usare anche zero olio se hai un regime alimentare molto stretto.

Insomma, pratica e comoda. Se sogni una friggitrice aria porta a casa questa di Philips ora che costa pochissimo. Apri Amazon e spunta il coupon per farla tua con soli 72€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.