Maia 300 è il chip AI di Microsoft per la Frontier Transformation

Con la presentazione di Maia 300, il chip di prossima generazione progettato da Microsoft per l’inferenza AI, il gruppo di Redmond punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel futuro del settore. Sarà operativo a partire dal 2027. Il post di annuncio sul blog ufficiale si apre con un riferimento diretto al termine Super Intelligence, come voluto dall’amministrazione Trump.

Microsoft per l’AI: le novità del chip Maia 300

A livello di prestazioni e di efficienza, è previsto un 40% in più di token generati per ogni MW consumato, rispetto ai principali sistemi basati su GPU. Dal comunicato si legge inoltre che una configurazione completa con 96 acceleratori potrà elaborare, a livello di rack, fino a sette volte più token rispetto al precedente Maia 200, introdotto all’inizio dell’anno e attualmente in fase di implementazione negli Stati Uniti, in Europa e in Australia, alla base di tecnologie e servizi come Copilot, GitHub Copilot e Foundry, gestendo sia i modelli MAI addestrati internamente sia quelli messi a disposizione da OpenAI.

L’arrivo di Maia 300 porta con sé alcuni vantaggi concreti per quanto riguarda la gestione delle operazioni AI. Riprendiamo l’elenco condiviso da Microsoft.

Meno trasferimenti di dati, più calcolo utile. L’architettura e le ottimizzazioni riducono i trasferimenti delle informazioni e migliorano l’utilizzo di processore, memoria e rete, nel nome dell’efficienza energetica.

Maggiore banda a parità di consumi. Il collegamento del chip a otto stack di memoria HBM4 abilita una larghezza di banda massima da 18 TB/s, con un TDP di 950 W.

Architettura più efficiente. Il design separa le funzioni di calcolo, controllo della memoria e I/O in chiplet distinti, migliorando efficienza, scalabilità e costi.

Supporto a modelli più grandi e contesti più estesi. L’unità permette di gestire contesti più lunghi e aumentare il throughput, a parità di consumi.

Rete integrata nell’architettura di calcolo. Grazie alla comunicazione tra gli acceleratori, mediante interconnessioni ad alta banda e a un sistema di trasporto basato su infrastrutture Ethernet, si ottengono comunicazioni efficienti e affidabili.

Più capacità AI per ogni rack. Ognuno integra 96 acceleratori, con un consumo complessivo di 167 kW, una capacità di memoria HBM di 27,6 TB e una banda aggregata di 1,7 PB/s, una configurazione capace di gestire più richieste AI in contemporanea.

Il concetto di Frontier Transformation

Nel suo intervento, Microsoft ribadisce l’importanza attribuita al principio di Frontier Transformation. È il processo alla base della strategia con cui il gruppo intende portare l’intelligenza artificiale al centro di tutte le attività aziendali. Tornerà a parlarne il mese prossimo all’evento Ignite 2026 di San Francisco, illustrando le prossime mosse.