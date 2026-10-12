Maia 300 è il chip AI di Microsoft per la Frontier Transformation

Con la presentazione di Maia 300, il chip di prossima generazione progettato da Microsoft per l’inferenza AI, il gruppo di Redmond punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel futuro del settore. Sarà operativo a partire dal 2027. Il post di annuncio sul blog ufficiale si apre con un riferimento diretto al termine Super Intelligence, come voluto dall’amministrazione Trump.
Microsoft per l’AI: le novità del chip Maia 300
A livello di prestazioni e di efficienza, è previsto un 40% in più di token generati per ogni MW consumato, rispetto ai principali sistemi basati su GPU. Dal comunicato si legge inoltre che una configurazione completa con 96 acceleratori potrà elaborare, a livello di rack, fino a sette volte più token rispetto al precedente Maia 200, introdotto all’inizio dell’anno e attualmente in fase di implementazione negli Stati Uniti, in Europa e in Australia, alla base di tecnologie e servizi come Copilot, GitHub Copilot e Foundry, gestendo sia i modelli MAI addestrati internamente sia quelli messi a disposizione da OpenAI.
L’arrivo di Maia 300 porta con sé alcuni vantaggi concreti per quanto riguarda la gestione delle operazioni AI. Riprendiamo l’elenco condiviso da Microsoft.
- Meno trasferimenti di dati, più calcolo utile. L’architettura e le ottimizzazioni riducono i trasferimenti delle informazioni e migliorano l’utilizzo di processore, memoria e rete, nel nome dell’efficienza energetica.
- Maggiore banda a parità di consumi. Il collegamento del chip a otto stack di memoria HBM4 abilita una larghezza di banda massima da 18 TB/s, con un TDP di 950 W.
- Architettura più efficiente. Il design separa le funzioni di calcolo, controllo della memoria e I/O in chiplet distinti, migliorando efficienza, scalabilità e costi.
- Supporto a modelli più grandi e contesti più estesi. L’unità permette di gestire contesti più lunghi e aumentare il throughput, a parità di consumi.
- Rete integrata nell’architettura di calcolo. Grazie alla comunicazione tra gli acceleratori, mediante interconnessioni ad alta banda e a un sistema di trasporto basato su infrastrutture Ethernet, si ottengono comunicazioni efficienti e affidabili.
- Più capacità AI per ogni rack. Ognuno integra 96 acceleratori, con un consumo complessivo di 167 kW, una capacità di memoria HBM di 27,6 TB e una banda aggregata di 1,7 PB/s, una configurazione capace di gestire più richieste AI in contemporanea.
Il concetto di Frontier Transformation
Nel suo intervento, Microsoft ribadisce l’importanza attribuita al principio di Frontier Transformation. È il processo alla base della strategia con cui il gruppo intende portare l’intelligenza artificiale al centro di tutte le attività aziendali. Tornerà a parlarne il mese prossimo all’evento Ignite 2026 di San Francisco, illustrando le prossime mosse.