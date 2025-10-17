Nuove funzionalità MAIA AI, Daniele Marinelli: 'tecnologia etica tocca emozioni degli utenti'

Dopo l’uscita della versione 8 di MAIA lo scorso aprile – e reduce dall’attenzione ricevuta al GITEX GLOBAL 2025 di Dubai, il più grande e importante evento tecnologico del Medio Oriente – molti osservatori avevano già parlato di un passaggio definitivo da AI conversazionale a vero e proprio ambiente produttivo, dotato di funzioni avanzate per copywriter, programmatori, analisti e creativi. MAIA V8 aveva infatti rappresentato l’ingresso ufficiale fuori dalla fase beta, portando in dote strumenti come il Text Mode per la scrittura strutturata, l’Image Mode per la creazione assistita di immagini, e soprattutto Maia Studio, la funzione che consente di creare AI private e interrogabili partendo da documenti personali.

Il tutto orchestrato dal framework MAGIQ, un sistema cognitivo modulare basato su architettura Mixture of Experts, progettato per attivare dinamicamente i modelli più adatti al compito richiesto, migliorando l’efficienza e la pertinenza delle risposte.

Ma nonostante il focus sulla produttività, una nuova dimensione si è aggiunta al progetto nei mesi successivi, portando MAIA a esplorare un campo tradizionalmente umano, creativo ed emotivo: la musica. Ed è proprio da qui che riparte l’evoluzione.

Music Mode: l’interfaccia musicale per trasformare emozioni in canzoni

A partire da agosto, Synapsia ha rilasciato una delle funzionalità più sorprendenti e sperimentali di MAIA App: Music Mode, un’interfaccia dedicata alla creazione musicale completamente generativa. Si tratta di un ambiente in cui l’utente può descrivere a parole un’atmosfera, un messaggio, un’intenzione narrativa, lasciando che sia MAIA a comporre una canzone da zero, con testo, arrangiamento musicale e voce.

È la prima volta che un’assistente AI sviluppata in Italia si spinge così avanti nel campo della musica generativa multimodale, offrendo un risultato coeso, espressivo, completamente realizzato in autonomia. Music Mode permette, a chiunque, anche senza competenze musicali, di dar vita a una colonna sonora personale: un regalo, una dedica, un accompagnamento emozionale, una canzone promozionale o semplicemente un esercizio creativo.

A distinguere MAIA da altri strumenti di music AI è l’integrazione tra la componente testuale e quella musicale: non si tratta solo di generare melodie, ma di trasformare il linguaggio in una narrazione sonora coerente.

Il risultato, sorprendentemente umano, si avvicina più all’output di un piccolo studio di produzione che a quello di un plugin da web app.

MAIA Radio: la colonna sonora pensata dall’intelligenza

A settembre, la nuova frontiera dell’esperienza musicale si è allargata con MAIA Radio, una funzionalità accessibile direttamente dall’app, pensata per chi vuole ascoltare musica generata da MAIA mentre lavora, esplora o scrive. A differenza di Music Mode, MAIA Radio non riproduce canzoni personalizzate dall’utente, ma brani esclusivi creati dall’intelligenza artificiale per accompagnare i diversi momenti della giornata.

Si va da atmosfere ambientali rilassanti a tracce più energiche pensate per la concentrazione, passando per melodie cinematiche, loop emozionali, sequenze elettroniche leggere. La Radio è disponibile da desktop o da mobile, con una semplice interfaccia attivabile in un click.

Questo tipo di accompagnamento musicale, generato da una AI che già conosce le abitudini e gli orari dell’utente, introduce un nuovo paradigma nel rapporto tra produttività, emozioni e tecnologia.

In un ecosistema sempre più orientato alla personalizzazione esperienziale, MAIA diventa anche ambiente sonoro. Un passo naturale, se si considera che il suo framework multimodale era già predisposto per generare contenuti vocali e testuali in modo integrato.

Presente a Dubai per il GITEX GLOBAL 2025

Dal 13 al 17 ottobre MAIA è stata tra i protagonisti del GITEX GLOBAL 2025, la più importante fiera tecnologica del Medio Oriente, che ogni anno riunisce a Dubai le eccellenze mondiali in materia di AI, cybersecurity, blockchain e smart cities. Si tratta di un riconoscimento rilevante per il progetto italiano guidato da Daniele Marinelli, che proprio in questa occasione mostrerà al pubblico internazionale i risultati concreti raggiunti dalla sua intelligenza artificiale etica e collaborativa.

Attraverso dimostrazioni dal vivo, prompt reali e casi d’uso verificabili, MAIA si presenterà come alternativa concreta ai grandi modelli conversazionali, puntando sull’accessibilità, sulla trasparenza e su un nuovo approccio “umanocentrico” alla tecnologia.

Aion Sentia: la città cognitiva che suonerà con MAIA

Nel frattempo, a maggio, il progetto ha preso una direzione ancora più ambiziosa con l’annuncio ufficiale di Aion Sentia, la prima Cognitive City al mondo, che sarà costruita ad Abu Dhabi entro il 2027. Il progetto – presentato in pompa magna all’Emirates Palace durante l’evento internazionale “The Future is Cognitive” – coinvolge un investimento da 2,5 miliardi di dollari e vede MAIA come cuore cognitivo della città: un’intelligenza distribuita, capace di dialogare con infrastrutture urbane, cittadini, dati energetici e ambientali in tempo reale.

Daniele Marinelli, CEO di DT Socialize (la holding che controlla Synapsia e My MAIA, le società che hanno sviluppato MAIA) “La nostra intelligenza artificiale porta nel mondo reale una visione di tecnologia invisibile, ma presente, condivisa, ma personalizzata. L’ultima versione di MAIA amplia la sua sfera di influenza fino a toccare la componente emotiva dell’esperienza digitale, anche utilizzando la musica per compiacere la sensibilità dell’utente.”

La holding DT Socialize di Daniele Marinelli, con sede tra Europa e Stati Uniti, è la realtà che ha dato origine all’intero ecosistema MAIA. La holding controlla un portafoglio di aziende attive nei settori dell’intelligenza artificiale, della cyber security, della comunicazione crittografata e del digital banking, ed è oggi tra i principali promotori europei di un modello di tecnologia etica, distribuita e user-centric, capace di competere globalmente senza rinunciare alla sovranità digitale.

