Una mail sfrutta Esselunga e Tupperware per truffare gli utenti

In questi giorni diverse segnalazioni hanno portato alla luce una nuova email di phishing. Questa volta, i cybercriminali hanno scelto di sfruttare Esselunga e Tupperware in combinata per truffare gli utenti. Infatti, questa truffa online si sta diffondendo arrivando a diverse caselle di posta elettronica. Di cosa si tratta nello specifico?

Il procedimento è molto simile alla falsa email dell’abbonamento Netflix in scadenza che promette un rinnovo gratuito di 90 giorni. Qui però si tratta di un sondaggio a premi rispondendo a poche domande. Il regalo sarebbe un set Tupperware composto da 36 pezzi. La tecnica di adescamento è comune come per tutte le email di phishing.

L’utente riceve una mail che fa parte di un programma fedeltà, in questo caso i cybercriminali stanno sfruttando Esselunga, che promette un premio importante, qui si tratta di un set Tupperware. La modalità di inganno è quindi poter vincere un premio costoso partecipando a un sondaggio online. Vediamo da vicino questa truffa.

Come funziona la truffa Esselunga e Tupperware

Nel dettaglio, la nuova truffa che sfrutta Esselunga e Tupperware è davvero viziosa. La mail che raggiunge l’utente parla di un fantomatico programma fedeltà, utilizzando marchi che generano fiducia e serietà nella mente dell’utente. In questo modo viene facilitata la trasformazione da preda a vittima.

RISPONDI GRATUITO!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio. Ogni giovedì selezioniamo casualmente 20 utenti dal sistema per partecipare a un breve sondaggio online. Include 15 domande semplici che possono essere completate in meno di 30 secondi. In questo modo possiamo conoscere meglio i nostri utenti e migliorare i nostri prodotti e servizi.

Questa è l’esca per portare l’utente a fornire i suoi dati e dettagli di pagamento in vista della spedizione del premio. In realtà nessun regalo sarà consegnato a casa del destinatario di questa email. Di contro, si troverà con dei soldi in meno, la carta di credito clonata e le sue informazioni sensibili in mano a dei criminali del web.

Il nostro consiglio è quello di evitare assolutamente email di questo tipo. Sondaggi a premio ormai nascondono quasi sempre una truffa online. Se ti arriva una mail di questo tipo verifica prima l’indirizzo del destinatario. Capirai subito se si tratta di una comunicazione ufficiale o di un programma fedeltà fake.