Netflix: sta scadendo il tuo abbonamento, ma è una truffa

Ami la tua piattaforma di intrattenimento streaming e non potresti più farne a meno? Molti utenti stanno davvero apprezzando questo nuovo sistema per seguire programmi, eventi sportivi, serie TV, film e altri contenuti, sia on demand che live. Netflix è tra le più diffuse al mondo. Il colosso dello streaming conta all’incirca 270 milioni, secondo alcuni dati di aprile 2024.

Questo non solo la rende una delle piattaforme più apprezzate, ma anche tra le più sfruttate dai cybercriminali per realizzare e diffondere le loro truffe. Infatti, in questi giorni è tornata in auge una email che sembra proprio essere stata inviata dal servizio di streaming e che ti ricorda che il tuo abbonamento sta scadendo. A me personalmente me n’è arrivata una quasi tutti i giorni nell’ultima settimana.

Netflix non c’entra nulla con questi avvisi, sono vere e proprie truffe online molto pericolose. L’obiettivo dei criminali è rubare dati personali e dettagli di pagamento oltre che denaro alle vittime. Infatti, tutto è curato nei minimi dettagli, tanto che un utente potrebbe tranquillamente cadere nella trappola e pensare che quella mail sia ufficiale.

Netflix: come riconoscere la falsa email di questi giorni

Vediamo ora come puoi riconoscere la falsa email di questi giorni che sembra essere inviata da Netflix mentre è una vera e propria truffa online. Curata nei minimi particolari, anche con le colorazioni che richiamano il servizio di streaming, ci sono alcuni elementi che potranno farti capire che si tratta di una email fraudolenta: