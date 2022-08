Mailchimp, cosa sono i tag e come utilizzarli

Mailchimp è uno degli strumenti più utilizzati per la gestione di campagne e-mail marketing. Tra le sue funzionalità più interessanti troviamo anche i tag: proprio come quelli utilizzati sui social, si tratta di una sorta di “etichette” che è possibile assegnare per indicare le caratteristiche di un gruppo o di ogni singolo contatto. Possiamo usarli, ad esempio, per indicare il range di età, oppure il luogo di residenza. Ma perché sono tanto importanti i tag?

Mailchimp e tag, per un sistema efficiente

Organizzare i propri contatti suddividendoli per caratteristiche è un buon metodo per gestire in modo più efficiente campagne marketing mirate. Ogni tag è personalizzabile, ma prima di crearne decine (con il rischio di generare invece l’effetto opposto) è opportuno studiare il proprio pubblico e dare una prima suddivisione interna a seconda di caratteristiche e differenze. Puoi assegnarli singolarmente oppure in blocco a diversi contatti.

Dopo aver creato il proprio efficiente sistema di tag, sarà molto più semplice filtrare e dare un ordine ai contatti iscritti a una newsletter, in modo tale da inviare contenuti e campagne mirate e personalizzate. Per questo motivo è importante iniziare a strutturare il prima possibile un’organizzazione interna, aggiungendo man mano i tag a ogni nuovo contatto, così da evitare di raggiungere un numero troppo alto che risulterebbe infine difficile da smistare.

Trucchi e consigli per campagne in Mailchimp

Vorresti imparare altri trucchetti e consigli sull’e-mail marketing con Mailchimp? Ti consigliamo questo ottimo videocorso realizzato da Néstor Tejero, esperto del settore con più di dieci anni di esperienza. In 26 lezioni, dalla durata complessiva di circa quattro ore e mezza, ti insegnerà come gestire le tue campagne di e-mail marketing utilizzando Mailchimp e imparare così a comunicare con clienti e potenziali tali via posta elettronica per fidelizzare e aumentare le vendite.

Il videocorso è stato recentemente aggiornato per restare al passo con tutti gli ultimi sviluppi di Mailchimp, perciò include contenuti audiovisivi extra basati sull’ultima versione del software. È rivolto principalmente a designer che vogliono imparare e-mail marketing, webmaster, professionisti del marketing e dell’e-commerce, agenzie di comunicazione, blogger, imprenditori, studenti del settore e – più in generale – tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità professionali.

“Introduzione all’e-mail marketing con Mailchimp” è in offerta a soli 10,90 euro grazie alla promozione Domestika, disponibile ancora per poche ore. Ogni corso offre videolezioni on-demand e ad accesso illimitato, con risorse aggiuntive extra, video, testi e materiali didattici complementari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.