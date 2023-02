Come vedere Maiorca-Real Madrid in streaming

Maiorca-Real Madrid, trasferta isolana per i blancos. In questo turno de LaLiga, gli uomini di Ancelotti scendono in campo allo stadio de Son Moix con l’obiettivo dichiarato di accorciare le distanze che li separano dalla capolista Barcellona. I padroni di casa proveranno a intralciare i loro piani, con ogni mezzo possibile, iniziando dai colpi del kosovaro Muriqi (ex Lazio) già a segno nel match di andata al Bernabeu. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 14:00 di domenica 5 febbraio.

Maiorca-Real Madrid: guarda la partita in streaming

A tifosi e appassionati del calcio spagnolo segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Luca Farina.

Il Maiorca naviga a metà classifica. La squadra si trova in bilico, tra il desiderio di rincorrere un’ambizione europea e la necessità di guardarsi le spalle dalle retrovie che incombono. Sono invece ben altri gli obiettivi del Real Madrid, secondo dietro ai blaugrana.

Vediamo le probabili formazioni che i due tecnici, Aguirre e Ancelotti, dovrebbero schierare in campo al calcio d’inizio.

Maiorca (5-2-2-1): Rajkovic, Maffeo, Raillo, Valjent, Copete, Costa, De Galarreta, Baba, Kang-In Lee, Rodriguez, Muriqi;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Nacho, Militao, Rudiger, Alaba, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius.

