La collezione maledetta: la serie fantasy torna su Apple TV+ con la seconda stagione

Tra meno di due settimane la serie tv La collezione maledetta tornerà su Apple TV+ con i nuovi episodi della seconda stagione. Ideata da Jim Cooper, la serie di animazione fantasy riunisce magia, avventura e sfide, per un cocktail di emozioni ideale per tutte le famiglie.

Il successo della prima stagione è stato tale da ottenere la conferma di un secondo capitolo sulla piattaforma streaming di Apple, che si distingue dalle altre per la qualità eccelsa del suo catalogo. A questo proposito, l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple consente di beneficiare di 3 mesi di abbonamento in regalo. E se è la prima volta che ci si iscrive, Apple offre un periodo di prova di 7 giorni, al termine dei quali l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese.

La collezione maledetta 2 su Apple TV+

La serie fantasy La collezione maledetta racconta le vicissitudini attraversate dalla famiglia Vanderhouven, chiamata a dover fare i conti con una maledizione che risale ormai a diverse generazioni fa. A causa del sortilegio, il patriarca Alex Vanderhouven è stato trasformato in una statua. Da qui hanno inizio tutta una serie di avventure con protagonisti i figli Pandora e Russ più la moglie Sky.

Per far sì che la maledizione lasci definitivamente la loro famiglia, Pandora e Russ insieme alla loro madre dovranno restituire gli oggetti rubati dai loro antenati. Non sarà una passeggiata, anzi, tra prove da superare, mondi fantastici da attraversare e segreti nascosti pronti a sconvolgere le loro vite.

La seconda stagione de La collezione maledetta sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 4 ottobre. Per riscattare la prova gratuita della piattaforma streaming collegatevi a questa pagina del sito Apple TV.