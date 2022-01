Malware: come difendersi? Basta un buon antivirus

Malware e ransomware rappresentano una pericolosa minaccia quando si naviga nel web. I rischi sono sempre dietro l'angolo e un'adeguata protezione è l'unico modo per evitare spiacevoli conseguenze. Gli antivirus in rete sono tanti, orientarsi è complicato e il rischio di prendersi una bella fregatura è alto. Per questo motivo è di fondamentale importanza affidarsi esclusivamente a servizi sicuri e dall'ottima nomea. Un esempio è McAfee Antivirus, un programma versatile dalle numerose funzioni che ti permette di proteggere i dispositivi di tutta la famiglia. Al momento la migliore offerta disponibile è McAfee Total Protection: supporta fino a 10 dispositivi multipiattaforma e comprende – oltre all'antivirus – anche le funzionalità navigazione Web sicura e gestione password con VPN. Il prezzo scontato è di 49,95 euro (anziché 109,95).

Malware e ransomware: cosa sono e perché proteggersi è fondamentale

Quando si parla di malware, si intende qualsiasi software che possa provocare danni ad un dispositivo, senza però che l'utente finale lo sappia. I malware possono presentarsi sotto diverse forme: spyware, phishing, virus, trojan, rootkit e ransomware. Questi ultimi, nello specifico, risultano essere particolarmente pericolosi dal momento che possono limitare l'accesso al dispositivo o ai file, richiedendo in cambio un riscatto. McAfee è un antivirus pluripremiato che protegge dall'attacco di qualsiasi minaccia, anche le più recenti: che tu utilizzi il telefono, il tablet oppure il PC, non dovrai temere alcun crimine informatico.

Anche la protezione della privacy è importante

A McAfee sta a cuore anche la tua privacy sul web. Per questo motivo ha introdotto delle funzioni dedicate, come il filtro antispam (per stare lontano dal phishing) alla crittografia sicura dei dati sensibili. Il risultato è una protezione multi-livello contro hacker e minacce di qualsiasi genere, oltre che contro i furti d'identità che purtroppo possono accadere se non si presta adeguata attenzione. Un'altra chicca dell'abbonamento Total Protection è la VPN, compresa nel prezzo solamente se – in fase di acquisto – verrà spuntata la casella per il rinnovo automatico dell'abbonamento annuale. VPN, nel caso non lo sapessi, sta per Virtual Private Network e si tratta di una rete virtuale privata che garantisce privacy e anonimato quando si naviga sul web, grazie a un canale riservato e criptato.

Infine, ci sono altre due funzioni chiave che possono risultare particolarmente utili ma che non hanno un legame stretto con malware e privacy: parliamo del servizio di ottimizzazione delle prestazioni (per velocizzare il dispositivo) e del comodo gestore password in cui archiviare, salvare e gestire le chiavi di accesso online. In un mondo sempre più tecnologico, navigare in rete con un'adeguata protezione è l'unico modo per restare fuori dai guai. McAfee Total protection offre sicurezza e affidabilità, ad un prezzo promozionale (in scadenza) davvero piccolo: solo 49,95 euro per l'abbonamento Family da dieci dispositivi. Se non sei completamente soddisfatto, McAfee si impegna a rimborsarti l'intero importo entro 30 giorni dall'acquisto.