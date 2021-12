Malware Joker è tornato: come proteggersi

Joker, non è solo il villain per eccellenza che inquieta le notti insonne di Bruce Wayne nei panni di Batman, ma è anche un pericoloso malware da cui difendersi. Dunque, come proteggersi dal Malware Joker? Semplice: con l'antivirus Bitdefender!

Innanzitutto, per poter combattere un nemico occorre conoscerlo bene. Così come utilizzare le armi giuste per fermarlo.

Ed è proprio questo che vedremo nel corso di questo articolo.

Malware Joker: rischi

Il Malware Joker era già stato individuato in diverse app di Google Play e Huawei AppGallery, tra cui Safety AppLock, Convenient Scanner 2, Push Message-Texting&SMS.

Ora però è tornato più forte di prima, per colpire gli utenti Android attraverso Color Message. Un’altra applicazione popolare scaricata più di mezzo milione di volte.

A lanciare l'allarme sono stati i ricercatori di Pradeo, società globale di sicurezza mobile. I quali affermano che i dati rubati attraverso le app dannose sono stati inviati a dei server in Russia. Più precisamente, ad un truffatore collegato all’indirizzo Kyle.T.Wynne19198@gmail.com.

Come avveniva la trasmissione? Attraverso la proposta di Color Message agli utenti di “migliorare i messaggi di testo” mediante l’uso di emoji alternative e il blocco degli SMS spazzatura. Ed invece, dietro questa proposta accattivante, Color Message faceva tutt’altro, raccogliendo informazioni di contatto e altri dati sensibili.

Joker è un malware particolarmente insidioso, perché la sua impronta nel codice è piccolissima e quindi difficile da scovare. Come agisce? Simulando i tocchi e intercettando gli SMS, per poi inviare i dati dell’utente all’autore della minaccia. In un secondo momento, l’attacco può tramutarsi in un vero e proprio furto finanziario.

Come proteggersi da malware Joker

Per fortuna, il team di Google ha sùbito rimosso l’app dannosa senza fornire ulteriori commenti.

Come dice Roxane Suau, vicepresidente marketing di Pradeo:

le società di sicurezza informatica hanno ripetutamente scoperto che il malware Joker si nasconde nelle applicazioni mobili disponibili su Google Play

Da parte sua, Tatyana Shishkova, analista malware Android per l’azienda produttrice di antivirus Kaspersky ha affermato:

Trovare malware su Google Play non accade tutti i giorni, anche se il nostro team di sicurezza ha osservato quest’anno un numero estremamente elevato di applicazioni mobili che accedono e inviano i dati degli utenti sulla rete

Per fortuna, Google ha agisto per tempo, come sempre quando ci sono problemi di Malware nelle app scaricabili dal suo store Google Play Store. Tuttavia, come noto, prevenire è meglio che curare. Meglio quindi proteggersi con un ottimo antivirus quale Bitdefender.