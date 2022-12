Malware: quali i più pericolosi e come difendersi

Quando si affronta l’argomento malware, il riferimento è per una serie di minacce rappresentate da trojan, virus, ransomware e worm. Come difendersi?

Il consiglio in tal senso è installare un antivirus sul dispositivo in uso. La soluzione è Norton 360 Premium.

Si tratta di una protezione multilivello, che mette al sicuro anche la privacy online grazie a due servizi compresi nel pacchetto: Secure VPN e Dark Web Monitoring.

La sicurezza avanzata di Norton 360 Premium protegge i dispositivi da tutte le minacce online conosciute ed emergenti, salvaguardando le informazioni finanziarie e riservate durante l’accesso online.

L’antivirus si aggiorna continuamente con delle patch per le vulnerabilità note, che aiutano a tenere sempre protetto il dispositivo dalle nuove minacce.

In questo modo, tutti i pericoli connessi ai malware, tra cui la perdita di dati, la violazione della sicurezza, il furto delle informazioni personali e il rallentamento del sistema, non avverranno mai.

Le minacce malware più attive: ecco come difendersi

Ci sono tante minacce malware sul Web, ma quelle attualmente più attive sono:

Zeus Gameover : facente parte della famiglia Zeus, questo malware è un trojan che ha lo scopo di carpire le informazioni finanziarie degli utenti per accedere ai loro conti bancari.

: facente parte della famiglia Zeus, questo malware è un trojan che ha lo scopo di carpire le informazioni finanziarie degli utenti per accedere ai loro conti bancari. Agent Tesla : si tratta di uno spyware molto diffuso che esfiltra le credenziali da remoto, copia i dati delle clipboard, registra i tasti che sono stati premuti dall’utente e archivia le immagini ottenute da un PC.

: si tratta di uno spyware molto diffuso che esfiltra le credenziali da remoto, copia i dati delle clipboard, registra i tasti che sono stati premuti dall’utente e archivia le immagini ottenute da un PC. Emotet : è la minaccia più famosa. Si tratta di un botnet che invia campagne di malspam ogni giorno a miliardi di indirizzi email. L’intento è di convincere l’utente ad abilitare il contenuto in un allegato.

: è la minaccia più famosa. Si tratta di un botnet che invia campagne di malspam ogni giorno a miliardi di indirizzi email. L’intento è di convincere l’utente ad abilitare il contenuto in un allegato. Qbot: lavora in modo molto simile a Dridex e Trickbot in quanto si sposta attraverso la rete per infettare tutto l’ambiente. Il suo scopo è esfiltrare più dati possibili per dare vita a estorsioni.

Come difendersi? Come detto in precedenza, installando sul dispositivo Norton 360 Premium acquistandolo in questa pagina a prezzo scontato del 63%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.