Malware sfruttati per il furto di carte di credito: come proteggersi

Un dato allarmante emerge da una recente ricerca condotta dalla società specializzata in cybersecurity NordVPN. In pratica, i malware sono diventati gli strumenti sempre più sfruttati per il furto di carte di credito. Questo sta preoccupando visto che oltre 600 mila carte di pagamento sono state compromesse a livello mondiale. L’obiettivo è quello di rivenderle sul Dark Web. Quindi tutti i dati sensibili finiscono tra le mani del miglior offerente. Ecco cosa ha affermato Adrianus Warmenhoven, cybersecurity advisor di NordVPN:

I malware non si sono limitati a rubare i dettagli delle carte di pagamento delle vittime. Anche molte delle informazioni aggiuntive rappresentano un grande valore per i cybercriminali: i dati compilati automaticamente degli utenti e le credenziali di accesso agli account. Dati aggiuntivi che possono aprire le porte a un’ulteriore serie di attacchi informatici, come furto d’identità, ricatti online o cyber estorsioni.

Il malware preferito dai criminali del web per rubare le carte di credito si chiama Redline. Particolarmente efficace, garantisce accessibilità ai dispositivi degli utenti a un costo basso e conveniente. Uno dei vantaggi è la sua alta capacità di evolversi continuamente per aggirare i sistemi di rilevamento, oltre che a far leva su canali Telegram di supporto. Insomma, come sostiene Warmenhoven, si tratta di “un’arma molto pericolosa a disposizione dei cyber criminali, anche se inesperti“.

Malware per il furto di carte di credito: difenditi in modo efficace

Si tratta di un’illusione pensare che una carta di credito sia più efficace contro i malware di un’altra. Tutte le carte di pagamento sono a rischio furto da parte di cybercriminali. Nondimeno, come spiega il comunicato stampa di NordVPN, quelle dei fornitori più note sono le preferite dai cybercriminali. Dalla ricerca emerge che più della metà delle 600 mila carte erano Visa e un terzo Mastercard. Come puoi difenderti da questa piaga?