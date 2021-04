Malwarebytes: antivirus e VPN a prezzi scontati

Malwarebytes non ha bisogno di presentazioni. Il suo antivirus gratuito è tra i più apprezzati, ma chi cerca una soluzione più completa può sottoscrivere l’abbonamento annuale alla versione Premium. Per navigare in assoluto anonimato è disponibile anche la versione Premium + Privacy VPN. Entrambe sono attualmente in offerta con lo sconto del 25%. Dato che le promozioni sono piuttosto rare è meglio approfittare dell’occasione.

Antivirus e VPN: prezzi da 29,99 euro/anno

Malwarebytes Premium per Windows offre una protezione in tempo reale contro malware, ransomware ed exploit, oltre al blocco preventivo dei siti web infetti. Il software effettua inoltre il controllo dei file scaricati e rileva eventuali tentativi di furto dei dati (ad esempio quelli della carta di credito o le credenziali di accesso). Un modulo specifico verifica periodicamente la presenza di aggiornamenti.

Simili funzionalità sono disponibili anche per macOS, ma il numero è inferiore per via delle limitazioni imposte da Apple. La protezione contro malware, adware, ransomware e altre minacce è presente anche su Android e Chrome OS. Come si intuisce dal nome, la versione Premium + Privacy VPN aggiunge una VPN illimitata che consente di nascondere il vero indirizzo IP e scegliere la posizione geografica.

Gli utenti possono risparmiare il 25% sull’abbonamento annuale per le due versioni. Malwarebytes Premium è disponibile a partire da 29,99 euro/anno per un dispositivo, mentre la versione con VPN inclusa costa 63,73 euro/anno per cinque dispositivi. La promozione termina il 1 giugno.