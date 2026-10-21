Malwarebytes è in offerta: 50% di sconto sul piano Total

Una delle migliori suite di cybersecurity a livello mondiale è in offerta a metà prezzo. Il riferimento è al piano Total della suite di Malwarebytes, disponibile a 84,99 euro l’anno invece di 169,99 euro per effetto del 50% di sconto. Sono inclusi un antivirus completo per PC, tablet e smartphone, la navigazione sul web sicura con blocco degli annunci pubblicitari e delle truffe, una VPN ultraveloce, e la protezione della propria identità tramite un’assicurazione da 1 milione di dollari.

Uno dei principali punti di forza della suite è proprio l’antivirus sviluppato da Malwarebytes, utile per proteggere i dispositivi in uso da virus, ransomware, trojan, spyware e altro ancora. Una difesa fondamentale proprio ora che gli attacchi informatici stanno vivendo un autentico boom, propiziato anche dall’intelligenza artificiale.

La suite per la protezione online di Malwarebytes include anche una VPN che si distingue dalla concorrenza per la sua velocità di connessione superiore alla media. L’utilizzo del servizio di rete privata virtuale consente inoltre di proteggere il proprio Wi-Fi, connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi aperte, nonché superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei propri contenuti preferiti quando si è all’estero.

In aggiunta a ciò viene disposta anche una protezione della propria identità tramite il monitoraggio del dark web e servizi di recupero specifici. Sempre a questo proposito, Malwarebytes mette a disposizione dei suoi utenti anche un’assicurazione sull’identità in grado di coprire fino a 1 milione di euro.

In ultimo il piano Total include la protezione del browser, con tanto di blocco degli annunci pubblicitari, dei contenuti dannosi e del tracciamento dei dati.