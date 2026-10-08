Fino al 50% di sconto sulle soluzioni di sicurezza Malwarebytes

Malwarebytes è una delle migliori suite di sicurezza sul pianeta e oggi la trovi in offerte speciale fino al 50% di sconto su tutti i suoi prodotti. Quello che devi fare, se ancora non lo hai fatto, è approfittare di questa occasione per mettere in sicurezza tutti i tuoi dispositivi ed evitare problemi e conseguenze che avresti potuto eliminare sul nascere.

Con Malwarebytes accedi a una suite di sicurezza premium che protegge i tuoi device da virus, ransomware, trojan, botnet, spyware e molto altro ancora grazie al pluripremiato antivirus. Inoltre, hai anche la possibilità di riprendere il controllo della tua privacy grazie a una potente VPN che protegge la tua connessione WiFi e la tua identità digitale online assicurandoti velocità molto più elevate rispetto alle VPN tradizionali.

Scegliendo il pacchetto completo hai inclusa anche la funzionalità Protezione Identity, una vera e propria perla che protegge la tua identità attraverso il monitoraggio del dark web, la protezione del credito, i servizi di recupero e un’assicurazione sull’identità fino a un milione di dollari. Infine, c’è anche la Protezione Browser che blocca annunci, contenuti dannosi, tracker e truffe per offrirti un’esperienza di navigazione più veloce, sicura e pulita.

Quale soluzione di sicurezza Malwarebytes scegliere

Devi ancora capire quale soluzione di sicurezza Malwarebytes scegliere? Dai un’occhiata ai piani disponibili e a chi sono destinati, ma ricordati che oggi sono in offerta speciale fino al 50% di sconto.

Piano Standard : pensato per chi vuole proteggere fino a 3 dispositivi, ma ha già la sua VPN preferita: Antivirus completo per PC, tablet e telefoni; Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari.

: pensato per chi vuole proteggere fino a 3 dispositivi, ma ha già la sua VPN preferita: Piano Plus : pensato per chi cerca sicurezza dei dispositivi e VPN inclusa: Antivirus completo per PC, tablet e telefoni; Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari; VPN ultra veloce e ultra privata.

: pensato per chi cerca sicurezza dei dispositivi e VPN inclusa: Piano Total : pensato per te che vuoi il massimo della protezione e tutte le funzionalità disponibili: Antivirus completo per PC, tablet e telefoni; Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari; VPN ultra veloce e ultra privata; Protezione dell’identità con assicurazione da 1 milione di dollari.

: pensato per te che vuoi il massimo della protezione e tutte le funzionalità disponibili: