 Fino al 50% di sconto sulle soluzioni di sicurezza Malwarebytes
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Fino al 50% di sconto sulle soluzioni di sicurezza Malwarebytes

Tutte le soluzioni di sicurezza firmate Malwarebytes sono in offerta speciale fino al 50% di sconto: approfitta subito di questa occasione.
Fino al 50% di sconto sulle soluzioni di sicurezza Malwarebytes
Sicurezza Antivirus
Tutte le soluzioni di sicurezza firmate Malwarebytes sono in offerta speciale fino al 50% di sconto: approfitta subito di questa occasione.
Malwarebytes - Canva
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Malwarebytes è una delle migliori suite di sicurezza sul pianeta e oggi la trovi in offerte speciale fino al 50% di sconto su tutti i suoi prodotti. Quello che devi fare, se ancora non lo hai fatto, è approfittare di questa occasione per mettere in sicurezza tutti i tuoi dispositivi ed evitare problemi e conseguenze che avresti potuto eliminare sul nascere.

Scarica Malwarebytes

Con Malwarebytes accedi a una suite di sicurezza premium che protegge i tuoi device da virus, ransomware, trojan, botnet, spyware e molto altro ancora grazie al pluripremiato antivirus. Inoltre, hai anche la possibilità di riprendere il controllo della tua privacy grazie a una potente VPN che protegge la tua connessione WiFi e la tua identità digitale online assicurandoti velocità molto più elevate rispetto alle VPN tradizionali.

Scegliendo il pacchetto completo hai inclusa anche la funzionalità Protezione Identity, una vera e propria perla che protegge la tua identità attraverso il monitoraggio del dark web, la protezione del credito, i servizi di recupero e un’assicurazione sull’identità fino a un milione di dollari. Infine, c’è anche la Protezione Browser che blocca annunci, contenuti dannosi, tracker e truffe per offrirti un’esperienza di navigazione più veloce, sicura e pulita.

Quale soluzione di sicurezza Malwarebytes scegliere

Devi ancora capire quale soluzione di sicurezza Malwarebytes scegliere? Dai un’occhiata ai piani disponibili e a chi sono destinati, ma ricordati che oggi sono in offerta speciale fino al 50% di sconto.

Scarica il tuo Malwarebytes
  • Piano Standard: pensato per chi vuole proteggere fino a 3 dispositivi, ma ha già la sua VPN preferita:
    • Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;
    • Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari.
  • Piano Plus: pensato per chi cerca sicurezza dei dispositivi e VPN inclusa:
    • Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;
    • Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari;
    • VPN ultra veloce e ultra privata.
  • Piano Total: pensato per te che vuoi il massimo della protezione e tutte le funzionalità disponibili:
    • Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;
    • Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari;
    • VPN ultra veloce e ultra privata;
    • Protezione dell’identità con assicurazione da 1 milione di dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2026
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