Malwarebytes Premium: sconto 25% fino a due anni

L'azienda statunitense offre uno dei software gratuiti più utilizzati per la scansione e rimozione dei malware. Chi vuole sfruttare le funzionalità avanzate può ora approfittare dello sconto del 25% sull'abbonamento per uno o due anni a Malwarebytes Premium. La soluzione di sicurezza supporta anche macOS, Chrome OS, Android e iOS, ma la versione più completa è quella per Windows.

Malwarebytes Premium a partire da 29,99 euro

Malwarebytes Premium può rilevare ogni tipo di minaccia in tempo reale, sfruttando l'intelligenza artificiale e il machine learning per individuare anche quelle emergenti. Ovviamente è possibile effettuare scansioni manuali e pianificate, scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti. Gli utenti possono attivare le protezioni contro siti infetti, phishing, exploit e ransomware.

Malwarebytes Premium può rilevare rootkit, trojan e spyware, analizzare il contenuto degli archivi compressi e le applicazioni potenzialmente indesiderate. Sono disponibili inoltre le funzionalità per bloccare l'accesso da remoto al computer e la modifica delle impostazioni. Il motore di scansione Katana ha un impatto limitato sulle prestazioni.

L'abbonamento a Malwarebytes Premium (un dispositivo) è attualmente in offerta a 29,99 euro (un anno) e 59,99 euro (due anni). È possibile proteggere fino ad un massimo di 20 dispositivi, scegliendo il numero al momento dell'ordine. Lo sconto è sempre del 25%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.