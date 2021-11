Malwarebytes: sconto del 60% per il Black Friday!

Imperdibile offerta Black Friday per una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. L'abbonamento per uno o due anni a Malwarebytes Premium può essere sottoscritto con uno sconto del 60%. La software house statunitense propone anche il bundle con Privacy VPN con uno sconto del 50%. È possibile scegliere di proteggere fino a 10 dispositivi.

Malwarebytes: abbonamento a partire da 1,33 euro/mese

Gli utenti possono utilizzare la versione gratuita di Malwarebytes, ma per avere una protezione in tempo reale e altre funzionalità avanzate è necessario acquistare la versione Premium. Il software è in grado di rilevare ogni tipo di minaccia informatica, sfruttando l'intelligenza artificiale e il machine learning.

Malwarebytes Premium è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, ma le funzionalità complete sono disponibili solo sul sistema operativo di Microsoft (ad esempio la protezione contro i ransomware, gli exploit zero-day e il phishing). L'estensione per il browser (Chrome, Firefox, Edge e Safari) rimuove i banner più fastidiosi, blocca i tracker di terze parti e rileva i siti infetti.

La versione Premium + Privacy VPN aggiunge una VPN senza limiti di traffico con oltre 400 server in oltre 30 paesi. Non viene registrato nessun dato dell'utente durante la navigazione e l'interfaccia molto intuitiva permette un uso immediato.

L'abbonamento a Malwarebytes Premium può essere sottoscritto a partire da 1,33 euro/mese (un dispositivo per un anno), mentre la versione che include la VPN viene offerta a 2,50 euro/mese. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.