Mancata acquisizione Amazon: futuro incerto per iRobot

iRobot ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero 2024. L’azienda di Bedford (Massachusetts) ha comunicato agli investitori che il suo futuro è incerto, considerati debiti, concorrenza e la mancata acquisizione da parte di Amazon.

iRobot cerca potenziali acquirenti?

Lo scorso 11 marzo sono stati annunciati nuovi robot aspirapolvere. Leggendo il comunicato stampa relativo ai risultati finanziari sembra quasi che i nuovi modelli rappresentino il “canto del cigno” di iRobot.

Il CEO Gary Cohen ha ricordato il piano di ristrutturazione aziendale avviato all’inizio del 2024 con il licenziamento del 51% dei dipendenti. Ciò ha permesso di ridurre i costi rispetto al 2023, ma sono diminuite anche le entrate. L’azienda è quindi ancora in rosso con perdite operative superiori a 100 milioni di dollari. Deve anche restituire un prestito di 200 milioni di dollari al Carlyle Group.

Nel comunicato stampa è scritto che il consiglio di amministrazione valuterà diverse alternative, tra cui il rifinanziamento del debito e una possibile vendita. Viene inoltre evidenziato che il successo dei nuovi prodotti non è garantito per vari motivi (concorrenza, domanda dei consumatori, condizioni macroeconomiche), quindi “ci sono dubbi sostanziali sulla capacità della società di continuare ad operare“. In pratica, iRobot rischia il fallimento.

Le sorti dell’azienda potevano cambiare nel 2022, quando è arrivata l’offerta di 1,7 miliardi di dollari da Amazon. La Commissione europea ha tuttavia ravvisato un possibile impatto sulla concorrenza, quindi Amazon ha rinunciato all’acquisizione e pagato una penale di 94 milioni di dollari. In meno di una settimana, il valore delle azioni di iRobot è diminuito del 46%. La capitalizzazione di mercato è ora circa 107 milioni di dollari, quindi meno di un decimo della somma offerta da Amazon nel 2022.