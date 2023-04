Come vedere Manchester City-Bayern Monaco in streaming

Manchester City-Bayern Monaco in campo per i quarti di finale della Champions League, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 11 aprile e la possibilità di vederla in diretta. Dal testa a testa uscirà quella che, inevitabilmente, diventerà una delle pretendenti più accreditate alla vittoria finale della competizione.

Champions League: guarda Manchester City-Bayern Monaco in streaming

Quasi una finale anticipata, un vero e proprio big match tra due delle migliori squadre del continente. Va in scena all’Etihad Stadium il primo capitolo di una sfida che promette spettacolo.

Sono due le possibilità a disposizione per guardare la partita, entrambe con telecronaca in italiano. La prima è quella che passa dalla diretta trasmessa su Sky e NOW. La seconda, invece, dallo streaming su Mediaset Infinity+.

Così i due allenatori, Guardiola e Tuchel, dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni.

Manchester City (4-3-3): Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Mahrez, Haaland, Grealish;

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala, Coman, Mané.

I pronostici assegnano il 56% di probabilità di vittoria ai padroni di casa, il 21% agli ospiti e il restante 23% al pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

La visione di Manchester City-Bayern Monaco con telecronaca in italiano è consentita anche a chi si trova all’estero, senza alcuna limitazione, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Attenzione però alla sicurezza di dati e privacy se la connessione avviene attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli hotel.

In tal caso, per garantire la protezione necessaria allo streaming, così come a qualsiasi altra attività online, è possibile affidarsi a una soluzione come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto): offre tutto ciò che serve. Non c’è solo una Virtual Private Network globale, ma anche un antivirus sempre aggiornato, spazio sul cloud per il backup crittografato e un gestore delle password.

