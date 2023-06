Come vedere Manchester City-Inter in streaming (Champions)

Manchester City-Inter è la finale di Champions League, la partita più importante dell’anno per i nerazzurri, che terrà incollati allo schermo milioni di spettatori da tutto il mondo. Con fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di sabato 10 giugno, andrà in scena nella cornice dello stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia. Da casa o in mobilità è possibile vederla in diretta streaming oppure in TV.

Conference League: guarda Manchester City-Inter in streaming

Gli inglesi arrivano all’appuntamento dopo essersi sbarazzati del Real Madrid in semifinale e con l’obiettivo di agguantare uno storico triplete (riuscito in passato oltremanica solo ai cugini dello United), dopo aver conquistato Premier e FA Cup. Per i milanesi, superato l’ostacolo nella stracittadina con i rossoneri, la prospettiva è invece quella di tornare sul tetto d’Europa dopo il trionfo del 2010. Sarà un big match il cui risultato potrebbe sovvertire ogni pronostico.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno a disposizione diverse opzioni per guardare la partita. La prima è quella che passa dalla diretta trasmessa da Sky e NOW oppure in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity (quest’ultima senza abbonamento). Chi si trova a casa può invece sintonizzare il televisore su Canale 5, dove sarà in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Guardiola e Inzaghi, dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Le scelte iniziali si riveleranno decisive, anche tenendo conto della prospettiva di dover proseguire ai supplementari (e agli eventuali rigori) in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland.;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Lukaku.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere Manchester City-Inter con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. A coloro che si affidano a una rete aperta o condivisa, come quelle degli alberghi, consigliamo di prestare attenzione alla sicurezza.

Per mantenere dati e privacy al sicuro, anche durante lo streaming, l’ideale è affidarsi a una soluzione dedicata. Quella proposta da NordVPN (in super offerta) è di tipo all-in-one: include una Virtual Private Network con server e indirizzi IP da ogni angolo del mondo, un antivirus sempre aggiornato, spazio sul cloud per il backup crittografato e un gestore delle password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.