Come vedere Manchester City-Lipsia in streaming

Manchester City-Lipsia è l’ottavo di Champions League più in equilibrio tra quelli in programma, un match che potrebbe riservare parecchie sorprese, a dispetto dei pronostici. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dell’Etihad Stadium alle 21:00 di martedì 14 marzo: puoi guardare la partita grazie alla diretta di Sky e NOW.

Champions League: guarda Manchester City-Lipsia in streaming

Tutto è ancora da decidere. Si parte dall’1-1 dell’andata, disputata alla Red Bull Arena, conclusa con i gol di Mahrez e Gvardiol. I citizens arrivano al confronto dopo la vittoria in Premier League ai danni del Crystal Palace. Tre punti ottenuti anche per i bullen, in Bundesliga, contro il Borussia Monchengladbach.

Ecco le due alternative a disposizione per guardare la partita: la già citata diretta trasmessa da Sky e NOW e lo streaming su Mediaset Infinity+, sempre con telecronaca in italiano.

Ecco come i due tecnici, Guardiola e Rose, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo, diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Grealish;

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Forsberg, Werner, André Silva.

Secondo i pronostici, gli inglesi sono favoriti con il 71% di possibilità di vittoria. 11% invece per i tedeschi e 18% assegnato all’ipotesi supplementari. Scopri come andrà in diretta su NOW.

Ricordiamo che è in programma per venerdì 17 marzo il sorteggio che definirà il tabellone del torneo dai quarti in poi, fino al match conclusivo di Istanbul.

