Come vedere Manchester City-Real Madrid in streaming

Manchester City-Real Madrid è il big match che deciderà la seconda finalista della Champions League, la squadra che il 10 giugno volerà a Istanbul per affrontare l’Inter, già qualificata. Dopo il pareggio per 1-1 all’andata del Santiago Bernabéu, questa volta la sfida va in scena nella cornice inglese dell’Etihad Stadium, con il fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di mercoledì 17 marzo e la possibilità di vederla in diretta streaming gratis su Prime Video se in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Champions League: guarda Manchester City-Real Madrid in streaming

Lo strapotere di Haaland contro quello di Benzema in attacco, le geometrie di De Bruyne opposte a quelle di Modric a centrocampo, per una semifinale che promette grande spettacolo. Potrebbe risultare decisivo il fattore stadio per spingere i padroni di casa, ma considerando l’abitudine degli ospiti a dare il meglio anche sotto pressione e negli appuntamenti che contano, nulla è da dare per scontato.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in streaming gratis su Prime Video: tutto ciò che serve è un abbonamento Prime attivo. Chi non ne è in possesso può sfruttare i 30 giorni di prova gratuita. La diretta prenderà il via alle ore 20:00, con anticipazioni e analisi dallo studio e da bordocampo, così da entrare nell’atmosfera di un big match che mette di fronte due delle squadre più forti al mondo.

Si riveleranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Guardiola e Ancelotti, chiamati a studiare l’assetto migliore per scardinare la difesa avversaria, mantenendo al tempo stesso al sicuro la propria porta. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Il favore dei pronostici pende dalla parte degli inglesi, ai quali è assegnato il 60% di probabilità di ottenere una vittoria entro i 90 minuti regolamentari, solo il 18% invece per gli spagnoli, mentre il restante 22% punta ai supplementari e all’eventuale lotteria finale dei rigori.

Come vedere la partita dall’estero

Le partite della Champions League trasmesse in streaming su Prime Video con telecronaca nella nostra lingua possono essere viste solo dall’Italia e dai territori di San Marino e da Città del Vaticano. La piattaforma di Amazon non garantisce il supporto alla diretta dall’estero. La visione è gratis con un abbonamento Prime attivo, in alternativa è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

