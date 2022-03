Manhattan: Tastiera Wireless di qualità a soli 26 euro

La tastiera wireless Manhattan è un prodotto davvero interessante, una periferica di qualità e ricca di funzioni, venduta ad un prezzo piuttosto competitivo. La tastiera costa 26,19€ sul sito ufficiale Manhattan Shop, un costo ben più basso rispetto alla concorrenza.

Caratterizzata da un design compatto e maneggevole, la periferica senza fili Manhattan è in grado di connettersi a PC Windows e Linux, Mac, tablet e smartphone Android e iOS. Ci sono due opzioni di connessione, la prima avviene tramite l’inserimento del ricevitore wireless a 2.4GHz in una delle porte USB del PC, mentre la seconda sfrutta la rete Bluetooth 3.0 per interfacciarsi con device privi di ingressi USB-A, come gli smartphone e i tablet.

Ma non è tutto, questa tastiera può connettersi a ben 3 dispositivi contemporaneamente, uno tramite connessione a 2.4 GHz e due via Bluetooth. In questo modo, è possibile sfruttare la stessa periferica su più dispositivi differenti, passando da uno all’altro tramite i tre appositi tasti funzione. Le connessioni multi-dispositivo sono spesso associate a tastiere di ben altra fascia di prezzo, questo contribuisce all’eccellente rapporto qualità/prezzo della periferica in questione.

Sottile, leggera e ben costruita

Questa tastiera Manhattan ha un design piuttosto sottile e leggero, con un peso di soli 180 grammi. È facile da trasportare e può rivelarsi un valido alleato durante viaggi di lavoro, abbinata ad un iPad o ad un tablet Android. Il produttore dichiara oltre 10 metri di portata per la connessione wireless, sufficiente per qualunque tipo di utilizzo.

La scocca in plastica contribuisce a contenere il peso della periferica, sul retro troviamo una base che rialza la tastiera per garantire un miglior comfort di scrittura. Non mancano 4 piedini in gomma che favoriscono il grip sulla scrivania ed evitano che la tastiera scivoli durante la digitazione.

I tasti sono 78 e funzionano grazie ad un meccanismo interno a X, che contribuisce a ridurre il rumore durante la digitazione e offre una risposta precisa e reattiva alla pressione.

La tastiera bluetooth Manhattan è alimentata da due pile di tipo AAA, incluse in confezione e in grado di garantire diversi mesi di autonomia con un solo paio di batterie. Questa soluzione è ben più comoda rispetto alla batteria integrata, che va ricaricata almeno una volta a settimana e costringe l’utente ad attendere i tempi di ricarica. Oltre allo slot per le 2 pile stilo, sul retro non manca un pratico alloggiamento per il ricevitore a 2.4 GHz, per tenerlo sempre con sé ed evitare di perderlo durante viaggi e spostamenti.

La periferica senza fili targata Manhattan è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 26,19€. Lo shop online accetta anche il pagamento in contrassegno, che permette al cliente di pagare in contanti direttamente al corriere in sede di consegna.