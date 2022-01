Mani fredde? L'offerta che ti svolta l'inverno!

Brutto affare l'inverno, per chi ha sempre le mani fredde. A volte i guanti non bastano, ma fortunatamente la tecnologia può venire in aiuto: grazie a uno scaldamani USB ricaricabile puoi risolvere il problema. Oggi te ne proponiamo due in sconto su Amazon

Scaldamani USB ricaricabile e powerbank insieme: due offerte

Quello di HONYIN da 7.800 mAh garantisce fino a dodici ore di utilizzo continuato e può essere regolato su tre livelli di intensità, così da andare incontro alle esigenze di ognuno. Eccolo.

Il secondo è quello di Unigear con batteria interna da 5.200 mAh e temperatura regolabile (35-55° C). C'è anche un display per tenere sotto controllo il funzionamento.

Sai cosa li rende ancora più utili? Il fatto di poterli sfruttare all'occorrenza anche come powerbank per ricaricare lo smartphone, il tablet o altri dispositivi. Oggi li trovi entrambi in offerta su Amazon, con prezzi finali rispettivamente di soli 25,99 euro e 21,99 euro. C'è anche la spedizione gratuita per gli abbonati Prime.