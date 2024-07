Mantieni le tue password al sicuro dopo il più grande leak di sempre

Il 4 luglio verrà ricordato come una data storica. È la data del più grande leak di sempre, in cui un utente sconosciuto ha pubblicato un file con 10 miliardi di password, mettendo a rischio la sicurezza di milioni di persone.

Se stai valutando l’adozione di un password manager, lo strumento più efficace per mantenere al sicuro i dati delle carte di credito e le credenziali dei tuoi account, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di NordPass, punto di riferimento del settore: il piano Premium di due anni è in offerta a 1,69 euro al mese, grazie al 43% di sconto della promozione estiva. E scegliendo il piano Family, che consente di condividere NordPass con altre 5 persone, lo sconto raggiunge il 53%, per un prezzo di 2,79 euro al mese.

Le caratteristiche chiave di NordPass

NordPass consente di generare password a prova di hacker, condividerle in modo sicuro con una o più persone, e scoprire se i precedenti account siano stati violati o meno (magari proprio nel corso del più grande leak della storia avvenuto lo scorso 4 luglio). Tra le altre cose, lo strumento progettato da Nord Security (la stessa azienda di NordVPN) assicura il pieno supporto alle passkey, il nuovo standard di autenticazione senza password.

L’utilizzo di questo password manager consente inoltre di “dimenticarsi” di decine e decine di password. Infatti, è sufficiente ricordare soltanto la Master Password, ossia la password per accedere all’archivio di NordPass.

Grazie all’ultima offerta in corso, il piano personale è in offerta a 1,69 euro al mese per due anni, per effetto del 43% di sconto rispetto al prezzo di listino. Volendo, è possibile estendere il vantaggio a tutta la famiglia con il piano Family al prezzo scontato di 2,79 euro al mese.