Mantieni privati i tuoi dati personali con Surfshark: ora risparmi l'87%

Surfshark è una delle realtà più interessanti per chi vuole salvaguardare la propria privacy online. La sua è una delle migliori suite di sicurezza digitale: il pacchetto Surfshark One in sconto dell’87% al prezzo di 2,29€/mese offre un’ottima VPN, un antivirus di alto livello e tutta una serie di altri strumenti.

Tra questi, Alternative ID e Alternative Number, con cui è possibile mascherare nome e informazioni di contatto per prevenire spam, fughe di dati e in generale attenzioni indesiderate. Vediamo in particolare come funzionano queste due funzionalità.

Proteggi i tuoi dati con Surfshark

Partiamo da Alternative ID. Tramite questo servizio, Surfshark consente di generare un’identità e un’email nuove da utilizzare online sui siti e app di cui non ti fidi. Il vantaggio principale è che non dovrai inserire i tuoi dati reali, nemmeno quando devi compilare moduli di registrazione. Così non sarai disturbato da fastidiose email di marketing legate all’iscrizione.

Passando ad Alternative Number, si tratta di un numero di telefono virtuale alternativo per gli account e gli annunci online. Il tuo numero reale verrà così nascosto da occhi indiscreti. In questo modo il tuo numero non sarà venduto alle agenzie di telemarketing, responsabili delle chiamate dei call center.

Come dicevamo, questi due tool sono integrati all’interno del piano Surfshark One, che fornisce una delle migliori VPN in commercio. In questo momento puoi averlo per due anni con l’87% di sconto, al prezzo di 2,29€ al mese + 3 mesi extra gratis . Non manca la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.