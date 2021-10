Manutenzione WordPress: per un sito web sicuro c'è il corso Udemy in sconto dell'86%

Se vuoi imparare a mantenere il tuo sito WordPress sicuro e funzionante, questo corso proposto da Udemy fa al caso tuo. Ventisette lezioni, dalla durata totale di 2 ore e 54 minuti, ti guideranno passo per passo nell'individuare e correggere gli errori da evitare quando si tratta di un sito web, e capire gli elementi importanti che ti aiuteranno a rendere il tuo progetto un successo. Il corso è in offerta a soli 12,99 euro ancora per poche ore: acquistandolo risparmierai ben l'86% rispetto al prezzo originale di 89,99 euro.

Manutenzione WordPress: per un sito sicuro e funzionante

Il primo requisito fondamentale per sfruttare al meglio il corso è, ovviamente, possedere un sito web basato su WordPress, che deve essere utilizzato in versione self-hosted. Passiamo però alle lezioni: cosa imparerai nel concreto? Udemy promette di aiutarti a tenere il tuo sito web protetto dall'attacco di malware e perdita dati, impostando una strategia di backup efficace che mantenga al sicuro il tuo lavoro. Inoltre, lezione dopo lezione imparerai a mantenere il tuo portale efficiente e ottimizzato al meglio, evitando ad esempio di incappare in comuni problemi tecnici, attraverso aggiornamenti continui. Il risultato è un sito più veloce e performante.

Il corso è in offerta all'86% di sconto ancora per poche ore: approfittane e acquista direttamente dal sito web di Udemy al prezzo scontatissimo di 12,99 euro invece di 89,99. Ogni lezione è on-demand e ad accesso limitato sia su dispositivo mobile che TV, per imparare al meglio in piena comodità. Al termine del corso verrà rilasciato regolare certificato che ne attesta il completamento.