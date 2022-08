ManyCam, ecco gli sconti dedicati (anche) agli streamer

ManyCam, il noto programma all-in-one per registrazione streaming, tutorial e videoconferenze, torna in offerta a un ottimo prezzo. Se siete content creator alla ricerca di un software tuttofare, allora ManyCam non deve assolutamente mancare nel vostro PC. Grazie alla promozione attiva è possibile ottenere uno sconto del 30% sui piani due anni “Studio” – in offerta a 139 dollari anziché 174 – e “Premium”, a 174 dollari al posto di 209.

Ma cosa offre ManyCam? Innanzitutto è un software particolarmente adatto per gli streamer, che possono beneficiare di diverse funzionalità. Tra le più interessanti segnaliamo il multicast, ossia la possibilità di trasmettere in diretta simultaneamente su più piattaforme, e la personalizzazione di interfaccia dello stream. È possibile inoltre integrare più sorgenti video differenti, ad esempio per realizzare stream di gameplay.

Studenti, dipendenti e tutti coloro che invece devono realizzare videoconferenze hanno strumenti dedicati. Tra questi c’è la comoda lavagna virtuale, per disegnare e scrivere in diretta utilizzando forme, colori, penne, evidenziatori e timbri. Ovviamente non mancano gli effetti (che sono illimitati), NDI Support, funzione di registrazione Desktop, Chroma Key e un’ampia selezione di sfondi virtuali. Coloro che sottoscriveranno il piano “Premium” avranno accesso ad Assistenza Prioritaria in caso di problemi.

Per ottenere lo sconto del 30% sugli abbonamenti (della durata di due anni) ManyCam, ti basterà collegarti alla pagina della promozione in cui è possibile visualizzare tutti i prezzi e le funzionalità nel dettaglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.