ManyCam Studio in offerta a soli 79 euro l'anno

Viviamo oggi in un’epoca in cui molte persone fanno della propria immagine online un vero e proprio lavoro. Ciò comporta quindi una presenza scenica chiara, precisa e magari anche molto particolare. ManyCam è un software di streaming live che consente di migliorare questi aspetti, grazie a funzionalità avanzate e perfette per videoconferenze, dirette o video generici. Oggi, grazie ad uno sconto del 20%, chiunque potrà iniziare a sfruttare il piano ManyCam Studio a soli 79 euro l’anno anziché 99 euro l’anno. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sarà in grado di offrire al pubblico.

ManyCam Studio: tre piani per tre diverse tipologie di utenti

In realtà, ManyCam offre al pubblico tre diversi piani tra cui scegliere: Standard, Studio e Premium. Tutti e tre potranno essere acquistati sia tramite abbonamento annualmente che tramite soluzione unica. Ovviamente si differenzieranno per funzionalità offerte e prezzo di vendita, ma lo sconto del 20% varrà solo sul piano più popolare, ovvero quello Studio, e quello Premium.

Il piano più economico è quello Standard, che a 39 euro l’anno consentirà di utilizzare tutte le sue funzionalità su un solo dispositivo alla volta, con 4 sorgenti video e in qualità Full HD. Tra le opzioni più interessanti troviamo: modalità Picture- in-picture, supporto completo ai prodotti NDI, registrazione video, sovrapposizioni di testo animato, un numero illimitato di effetti, una lavagna digitale su cui scrivere, nessun watermark, watermark personalizzati (solo su Windows), registrazione del desktop, app mobile e possibilità di invitare ospiti.

Il piano Studio invece, aggiungerà a tutto ciò: sfondi virtuali, sfondi blur, la versione più compatta e leggera di ManyCam, stream RTMP illimitati, telecamera IP MJPEGH H.264, chroma key e le opzioni di modifica e anteprima prima di iniziare una diretta. Tutto questo su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea, con 50 sorgenti video e in qualità 4K. Il prezzo in offerta è di soli 79 euro l’anno ancora per pochissimo tempo.

Infine, per tutti gli utenti più esigenti, riportiamo anche il piano Premium, che a 99 euro l’anno (invece di 119 euro) aggiungerà: supporto fino a 3 dispositivi in contemporanea, 200 sorgenti video e l’assistenza prioritaria sempre a disposizione.

Qualora si disponesse invece di un’azienda, sarà possibile richiedere anche l’opzione per le imprese con opzioni appositamente dedicate.

