Mappatura reti fisse 2025: avviso per gli operatori

Infratel Italia ha pubblicato l’avviso per la nuova mappatura delle reti fisse rivolto agli operatori. L’obiettivo è verificare la copertura delle connessioni a banda ultralarga e stabilire eventuali ulteriori interventi, come previsto dalla “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026“. Sono state inoltre definite le condizioni di accesso ai collegamenti realizzati nell’ambito del “Piano Isole Minori”, completato a dicembre 2024.

Mappatura reti fisse 2025

La strategia italiana per la banda ultralarga prevede cinque piani principali: Italia 1 Giga, Italia 5G, Scuola connessa, Sanità connessa e Isole minori. La nuova mappatura delle reti fisse riguarda in particolare il piano Italia 1 Giga che dovrebbe portare la connettività con velocità di 1 Gbps in download alle abitazione non raggiunte dalla fibra ottica.

Gli obiettivi sono tre: verificare il mantenimento degli impegni di copertura assunti dagli operatori che hanno risposto all’avviso relativo alla mappatura svolta nel 2021 e alla mappatura relativa ai civici di prossimità svolta nel secondo semestre 2024, valutare la necessità di nuovi interventi fino al 31 dicembre 2028 ed effettuare una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (Next Generation Access) e VHCN (Very High Capacity Network).

In base all’esito della mappatura potranno essere definiti eventuali ulteriori interventi pubblici. Gli operatori devono seguire tutte le indicazioni contenute nell’avviso e inviare i dati richiesti entro il 7 aprile 2025.

Al momento, l’unico piano completato è quello che riguarda le isole minori. L’operatore aggiudicatario Elettra Tlc S.p.A ha realizzato il collegamento in fibra ottica tra 21 isole e il continente. Infratel Italia ha ora pubblicato le condizioni di accesso e il listino prezzi dei servizi wholesale. Gli operatori interessati devono presentare una richiesta a Infratel.