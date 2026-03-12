 March Madness NCAA: tutte le 134 partite in streaming su Disney+
Ecco come vedere in streaming tutte le 134 partite della March Madness: lo spettacolo del basket NCAA arriva su Disney+, anche in Italia.
Ecco come vedere in streaming tutte le 134 partite della March Madness: lo spettacolo del basket NCAA arriva su Disney+, anche in Italia.

È tutto pronto per le tre settimane di grande basket NCAA in compagnia della March Madness: puoi vedere le 134 partite in diretta streaming sui tuoi televisori e dispositivi con l’abbonamento a Disney+. Va in scena lo spettacolo della pallacanestro universitaria statunitense con tornei a eliminazione diretta che coinvolgono un totale di 68 squadre, tra quelle maschili e femminili.

Guarda la March Madness in streaming

La March Madness NCAA in streaming su Disney+

Dalle prime gare alle attesissime Final Four, preparati per una full immersion nell’evento che oltreoceano tiene incollati alla TV milioni di spettatori. Nella scorsa edizione hanno trionfato i Gators dell’Università della Florida nel maschile e gli Huskies dell’Università del Connecticut nel femminile: riusciranno a difendere il titolo? A questo giro il pronostico sembra vedere favoriti i Blue Devils della Duke University tra gli uomini e le Texas Longhorns tra le donne. Fatti trovare pronto attivano un piano della piattaforma.

March Madness: il grande basket NCAA è in streaming su Disney+

Per l’occasione, Disney+ ha siglato una collaborazione con ESPN che si occuperà della produzione e del commento. Per vedere i match NCAA della March Madness in diretta streaming ti basta abbonarti al servizio scegliendo tra le formule proposte, senza costi aggiuntivi. Nel catalogo troverai anche film e serie TV come le nuove uscite Zootropolis 2, Love Story, Paradise, Jumpers, Predator Badlands, Beauty e Operazione Vendetta,

Guarda la March Madness in streaming

Si parte con il piano Standard con pubblicità che per 6,99 euro al mese include il supporto alla risoluzione Full HD e la riproduzione in simultanea su 2 schermi. C’è poi l’opzione Standard da 10,99 euro al mese con possibilità di download per la visione offline e l’eliminazione di qualsiasi spot per arrivare infine alla sottoscrizione Premium da 15,99 euro al mese che aggiunge il formato 4K Ultra HD, la modalità HDR, il Dolby Atmos e la riproduzione su 4 dispositivi.

12 mar 2026

