Marchi+, bando aperto: 3 milioni a disposizione da oggi

Così come annunciato nello scorso mese di agosto, si apre a partire da questo momento la finestra temporale utile per tutte le piccole e medie aziende che intendono avvalersi dei fondi del MISE per la registrazione di un marchio. L'iniziativa mette in ballo 3 milioni di euro nel novero del progetto “Marchi+“, che va a completare il trittico iniziato con Brevetti+ e Disegni+.

Marchi+

A partire dalle 9.30 di oggi il MISE apre le porte alle richieste. Spiega il Ministero dello Sviluppo Economico:

La misura prevede agevolazioni per favorire la registrazione di marchi sia presso l'EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Il programma prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale secondo la regola del “de minimis”, per un importo massimo di 20 mila euro per ogni singola impresa. Tutti i dettagli per la formulazione della richiesta sono disponibili sull'apposito sito.

L'intervento prevede infatti due tipi di prospetto:

MISURA A – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;

agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; MISURA B – agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Nel primo caso il MISE può intervenire fino a 6000 euro, nel secondo caso fino a 8000, ma la singola impresa può mettere assieme interventi cumulativi per un massimale di 20 mila euro.