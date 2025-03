Mare Fuori 5: anticipazioni, novità e come vederla in streaming

Mare Fuori 5 arriva oggi: i primi sei nuovi episodi sono disponibili per lo streaming su RaiPlay. Li puoi vedere subito gratuitamente da tutti i tuoi dispositivi. Dal 26 marzo saranno poi trasmessi anche in TV, su Rai 2. Qui è dove ti proponiamo alcune anticipazioni (senza spoiler) e dichiarazioni del cast.

Tutto quello che c’è da sapere su Mare Fuori 5

La serie ha già dimostrato come anche le produzioni italiane possano essere di qualità e riscontrare un grande successo, dentro e fuori dai confini nazionali (all’estero si intitola The Sea Beyond). In un’intervista, il regista Ludovico Di Martino ha parlato di una stagione che mette i personaggi davanti a uno specchio , strutturata in modo da dare voce a una realtà complessa come quella dei ragazzi detenuti.

Nei nuovi episodi si assisterà anche alla trasformazione di alcuni dei personaggi principali: la direttrice Sofia Durante (interpretata da Lucrezia Guidone), ad esempio, si troverà a dover fare i conti con un passato che non conoscevamo, mentre il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) scoprirà una verità devastante per Rosa Ricci (Maria Esposito), a sua volta alle prese con la solitudine.

Per il futuro, non si esclude nemmeno il ritorno di Crazy J (Clara Soccini). Al momento non ci sono però conferme su una possibile sesta stagione. È stato il produttore Roberto Sessa a trattare l’argomento, dichiarando che sarà determinante l’accoglienza riservata dal pubblico alla quinta che esce oggi. Sappiamo invece già da qualche mese che il film prequel intitolato Io sono Rosa Ricci arriverà nelle sale entro quest’anno.

Guarda Mare Fuori 5 in streaming dall’estero

Ti trovi all’estero e vuoi guardare i nuovi episodi della serie in streaming? Nessun problema: puoi collegarti a un server italiano di PrivateVPN (scopri l’offerta) per ottenere così un indirizzo IP del nostro paese, poi collegarti alla piattaforma RaiPlay e iniziare la visione.