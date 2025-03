Mare Fuori 5, la seconda parte dal 26 marzo: come guardarla dall'estero

La quinta stagione di Mare Fuori continua a tenere incollati milioni di spettatori (tanto da mandare in crash i server Rai). Dopo il grandissimo successo della prima parte, rilasciata su RaiPlay lo scorso 12 marzo, l’attesa per i nuovi episodi è quasi finita: a partire dal prossimo 26 marzo, verrà infatti pubblicata la seconda parte, con le ultime sei puntate.

Quando e dove vedere la seconda parte di Mare Fuori 5

Come già accaduto con i primi sei episodi, la seconda parte di Mare Fuori 5 sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire dal 26 marzo. Chi preferisce seguire la serie in TV, potrà invece guardarla in chiaro su Rai 2. Questa la programmazione prevista:

26 marzo – Episodi 1 e 2

– Episodi 1 e 2 2 aprile – Episodi 3 e 4

– Episodi 3 e 4 9 aprile – Episodi 5 e 6

– Episodi 5 e 6 16 aprile – Episodi 7 e 8

– Episodi 7 e 8 23 aprile – Episodi 9 e 10

– Episodi 9 e 10 30 aprile – Episodi 11 e 12

I prossimi episodi si concentreranno su Rosa Ricci e la sua sete di vendetta, mentre il comandante cercherà di riportarla sulla retta via. Silvia, incarcerata ingiustamente, troverà in Lino un alleato inaspettato. Nuovi personaggi, provenienti da Milano, faranno il loro ingresso nell’Istituto. E poi, un grande ritorno: Giacomo Giorgio nei panni di Ciro Ricci.

Come guardare Mare Fuori 5 dall’estero con una VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare problemi nell’accesso a RaiPlay a causa delle restrizioni geografiche. Tuttavia, puoi facilmente aggirare questi blocchi utilizzando una VPN affidabile, come PrivateVPN.

