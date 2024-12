Mario + Rabbids Sparks of Hope a soli 16€, regalo perfetto a Natale

Hai una Nintendo Switch o conosci qualcuno che è in cerca del gioco perfetto? Non perdere l’occasione di mettere sotto l’albero Mario + Rabbids Sparks of Hope, la ventura intergalattica che amerai all’infinito. Puoi acquistarlo a soli 16,50€ su Amazon con uno sconto del 73% sul prezzo di listino. Una vera occasione, no? Allora aggiungilo al carrello e ricevilo in tempo.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, l’avventura che non finisce mai

Bello e simpatico per passare diverse ore all’insegna del divertimento. Come d’altronde per ogni titolo dell’idraulico più famoso al mondo, anche Mario + Rabbids Sparks of Hope non scende a compromessi. Può essere giocato sia da grandi che piccini trattandosi di un titolo che si adatta ad ogni bravura.

Ma veniamo a noi, in questo capitolo dovrai unirti a Mario ma anche ai simpaticissimi Rabbids per salvare la galassia. Con un team incredibile composto da 3 personaggi hai davanti a te un viaggio intergalattico in cui dovrai riportare ordine in ogni pianeta! Novità assoluta di questo titolo è il nuovo combattimento tattico quindi rimboccati le maniche perché ne avrai da fare. Hai a disposizione anche le abilità speciali per divertirti a più non posso.

Pensa che durante tutte le missioni dovrai salvare anche i curiosissimi Spark, saranno a decine disseminati in tutti i mondi e diversi tra di loro creano una collezione incredibile.

A soli 16,50€ su Amazon, Mario + Rabbids Sparks of Hope è il gioco da aggiungere alla tua Nintendo Switch al volo. Lo sconto del 73% è un’occasione d’oro da non farsi scappare. Arriva prima di Natale se lo ordini subito.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.