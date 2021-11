Marketing digitale: come usare Google Analytics

La Digital Analytics è ormai la base di partenza di ogni progetto online. Nessuna strategia pensata per il mondo del web, infatti, può essere pensata o progettata senza avere accesso al controllo dei dati che ne deriveranno. Il motivo è semplice: conoscere i dati significa comprendere l'impatto delle nostre azioni passate, a favore di decisioni future più adatte alla nostra attività. Il miglior strumento utilizzato in rete è Google Analytics, un servizio gratuito fornito da Google che permette di analizzare statistiche dettagliate dei visitatori di un sito web.

Queste statistiche comprendono la durata della sessione, la provenienza, il numero di pagine visitate e quelle più viste, e molto altro. Non a caso è lo strumento per il marketing digitale più utilizzato del web. Google Analytics è una risorsa fondamentale per ogni webmaster che si rispetti, ma se sei alle prime armi potresti andare incontro ad una serie di difficoltà. Per sciogliere ogni dubbio c'è la guida base pratica al funzionamento di Google Analytics, proposta da Udemy. La guida è al momento in offerta a soli 9,99 euro invece di 49,99 in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday.

Guida base Google Analytics: cosa imparerai?

La guida è articolata in sei lezioni, dalla durata complessiva di 35 minuti. L'insegnante è Alessio Semoli, CEO di PranaVentures – una società di Venture Capital che ha lo scopo di sviluppare le imprese del futuro – e Professore all’Università IULM di Milano in Marketing e Comunicazione e docente alla Business School de Il Sole24 Ore. L'obiettivo finale della guida è insegnare agli utenti come utilizzare la base degli strumenti di Google Analytics per fare report, analizzare il proprio sito web e comprendere dove trovare i giusti report.

Passo dopo passo imparerai a muoverti in maniera semplice ed efficace attraverso una spiegazione diretta del servizio messo a disposizione da Google. La guida è rivolta a chiunque si occupi di un progetto digitale online, mentre fra i requisiti e richiesta una buona conoscenza del digital marketing e delle leve di marketing. Ricordiamo che la guida pratica è in offerta ancora per qualche giorno ad un prezzo regalato: soltanto 9,99 euro invece di 49,99 grazie agli sconti dedicati al Black Friday.