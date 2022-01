Marketing digitale: come usare Google e Facebook Ads

Se una volta la pubblicità viaggiava soltanto su carta, con l'avvento delle nuove tecnologie anche questo settore ha subito un'evoluzione digitale. Nel 2022 un'azienda che vuole ampliare la propria attività e vendere online deve quasi necessariamente rivolgersi al mondo del marketing digitale, creando ad esempio campagne di advertising su Google oppure Facebook ben studiate e mirate ad un certo target.

L'advertising, abbreviato in “ads” oppure “adv”, è (in poche parole) una pubblicità online a pagamento che serve per promuovere prodotti oppure servizi di un'azienda con lo scopo di raggiungere il più ampio bacino di utenza possibile. Ora che hai conosciuto a grandi linee il mondo del marketing digitale, come metterlo in atto? Fortunatamente esistono online diversi corsi in rete che ti permettono di apprendere le basi e le tecniche per sfruttare questa tecnologia al meglio. Un esempio è il corso di Google Ads e Facebook Ads messo a punto dai consulenti internazionali Arantxa e Guille: lo puoi trovare in offerta al 75% di sconto.

Perché affidarsi a Google o Facebbok?

Google e Facebook sono fra i più utilizzati e affidabili quando si parla di marketing digitale. Questo perché si tratta di due fra le piattaforme più immediate ed utilizzate dall'utenza. Va da sé, quindi, che impostare una buona campagna di marketing sfruttando le risorse messe a disposizione dai due siti web sia una mossa vincente per far conoscere il proprio brand o la propria azienda al grande pubblico.

Nel corso proposto da Arantxa e Guille potrai imparare e capire i vantaggi di e-mail, SEO e affiliati, nonché le principali metriche (KPI) che ti guideranno verso i tuoi obiettivi. Nelle 25 videolezioni on-demand ad accesso illimitato inizierai a progettare il tuo piano marketing completamente personalizzato, in cui dovrai identificare un cliente target e il potenziale mercato sfruttando diversi strumenti, come Google Trends. Si tratta di un programma messo a punto da Google che rivela i termini e le informazioni più cercato nel web in un certo arco di tempo oppure in una specifica zona geografica. Ottimo per impostare una campagna mirata ed efficace.

Marketing digitale: non solo teoria, ma soprattutto pratica

Le lezioni non si limiteranno soltanto ad insegnarti la teoria, ma soprattutto la pratica. Imparerai ad utilizzare Google Ads, a creare annunci accompagnati dai giusti testi o dalle grafiche più adatte. I due insegnanti ti spiegheranno come muoverti all'interno di Facebook Ads e come trarre il massimo del vantaggio dalla sua portata globale, che si estende anche a Instagram, WhatsApp e Messenger. Passo dopo passo, vedrai la tua campagna di marketing prendere forma. Il corso è rivolto a designer, illustratori, artisti, community manager e chiunque sia alla ricerca di un modo per iniziare in questo vastissimo mondo. Nessun requisito richiesto: ti servirà solo un computer con una connessione internet. Ricordiamo l'offerta: il corso è disponibile a soli 9,90 euro anziché 39,90. Oltre alle 25 videolezioni avrai accesso a 33 risorse aggiuntive messe a disposizione dagli insegnanti.