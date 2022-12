Come vedere Marocco-Spagna in streaming

Marocco-Spagna è un ottavo di finale dei mondiali di calcio in Qatar che promette spettacolo. Da una parte la nazionale nordafricana che ha chiuso il gruppo F in testa, davanti a Croazia e Belgio, con il mister Hoalid Regragui che ha dichiarato di voler puntare ad alzare la coppa. Dall’altra le Furie Rosse di Luis Enrique, che hanno rischiato di non passare il girone E, chiudendo a pari punti con la Germania eliminata. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 16:00 di martedì 6 dicembre, sul terreno dell’impianto Education City Stadium ad Ar Rayyan. Ecco come puoi vedere la partita in diretta streaming gratis.

Marocco-Spagna: guarda la partita in diretta streaming

Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento. Infatti, il servizio pubblico detiene i diritti in esclusiva per trasmettere l’intero torneo in chiaro. È dunque sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Ancora, da casa è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). C’è poi il formato 4K (al numero 101) per chi possiede un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV.

La storia dice che si tratta del quarto incontro tra le due nazionali. Nei primi tre, disputati tra il 1961 e il 2018, gli spagnoli hanno vinto due volte e in un’occasione la gara è terminata in pareggio. Questa volta, la squadra di Ziyech e Hakimi potrebbe dire la sua, contro una formazione ben più blasonata, ma che in questa competizione ha fin qui faticato a esprimere il proprio gioco.

Anche dall’estero è possibile vedere Marocco-Spagna in diretta streaming con telecronaca in italiano. Non serve altro che accedere a RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto). Così, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.