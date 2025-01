Marshall Emberton II è lo speaker portatile che suona a 360°, prezioso

Acquistare uno speaker Bluetooth non è sempre scontato. Il mercato pullula di così tanti modelli che scegliere quello più adatto a te può diventare difficile. Se però vuoi acquistare un dispositivo di vera qualità e con potenza straordinaria, affidarti a un prodotto come Marshall Emberton II è così naturale da stupirti. Questo modello ha dimensioni compatte ma suona a tutto tondo con dei bassi eccellenti. Lo acquisti a soli 99,99€ su Amazon grazie allo sconto del 44% che spezza il prezzo di partenza.

Marshall Emberton II, lo speaker Bluetooth che suona potente

Piccolo e con un design che è bello anche a vedersi, Marshall Emberton II è lo speaker Bluetooth che suona come la cassa di un concerto ovunque tu lo metta. Il fatto che sia portatile è un vantaggio esclusivo con cui puoi rendere ogni situazione una festa. Infatti non solo è leggero ma è anche impermeabile così per le feste al mare o in piscina diventa un alleato eccellente.

Il marchio è sinonimo di garanzia. Il prodotto è stato studiato in tutti i dettagli per poter diffondere l’audio in modo ottimizzato e senza cali di prestazione. Infatti i driver sono sistemati a 360° per creare un suono pieno e immersivo con bassi potenti. La tecnologia adoperata è brevettata dal brand stesso.

Nel caso in cui tu ne abbia più di uno, attraverso la modalità Stack li puoi connettere tra di loro e amplificare l’esperienza.

Si collega ai tuoi dispositivi sfruttando il Bluetooth e non ha alcun limite di funzionamento. Altra caratteristica saliente è la sua autonomia con ben 30 ore a tuo vantaggio e utilizzo.

A soli 99,99€ su Amazon, il magico Marshall Emberton II è lo speaker Bluetooth su cui fare affidamento. Se sei interessato aggiungilo al carrello con uno sconto del 44%.

