Meteo: su Marte fa freddo, copritevi bene

Se il genere umano vuol davvero colonizzare Marte, prima dovrà mettere in valigia qualcosa di pesante. Parecchio pesante. Sul pianeta rosso fa freddo. Molto freddo. Negli ultimi giorni sono state rilevate punte di -96° C. Quando la temperatura si alza arriva a -12° C, tutto sommato sopportabile. I dati sono forniti dai sensori presenti su InSight e raccolti all’interno del sito Mars Weather messo online dalla NASA.

Che tempo fa su Marte?

Un portale con il meteo di Marte, dunque, elaborato sulla base delle informazioni provenienti da Elysium Planitia, la regione del pianeta collocata in prossimità dell’equatore dove attualmente si trova il lander. A cosa serve tutto ciò? Ai comuni mortali per soddisfare una semplice curiosità, all’agenzia spaziale statunitense per studiare l’attività sismica che interessa il sottosuolo marziano, incrociando i dati con quelli rilevati dai sensori dell’Auxiliary Payload Subsystem, così da meglio comprendere le dinamiche che hanno portato alla formazione della Terra come oggi la conosciamo.

Oltre alla temperatura, InSight ci fornisce con continuità dettagli sulla velocità del vento che soffia sulla superficie (mai più di 60 Km/h negli ultimi giorni) e sulla pressione atmosferica (di poco superiore a 700 Pa, 1.000 volte inferiore rispetto a quella terrestre). Di seguito un grafico con le variazioni registrate di giorno in giorno.

Il lander è una delle unità costruite sulla Terra e oggi attive su Marte. Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia relativa all’interruzione dei tentativi di rianimare Opportunity, rover atterrato sul pianeta rosso nell’ormai lontano 2004 e rimasto operativo ben oltre il termine preventivato.

Se in apertura abbiamo accennato ai progetti messi in cantiere da alcune realtà come SpaceX di Elon Musk per portare il genere umano su Marte, più nel breve periodo dovremo accontentarci di una visita alla ISS o di un giro intorno alla Luna. L’era del turismo spaziale è alle porte e i primi facoltosi viaggiatori hanno già prenotato i loro biglietti.