 Il martedì nero del mondo online: dall'app IO a Cloudflare
Nel giro di poche ore, lo stop temporaneo dell'app IO e il down globale di Cloudflare: il Black Tuesday che nessuno aveva previsto.
Quello che è iniziato come un anonimo martedì di metà novembre si è ben presto trasformato in un Black Tuesday. Altro che Black Friday. Prima i problemi con l’app IO dovuti all’enorme mole di connessioni simultanee per ottenere il Bonus elettrodomestici, poi il down di Cloudflare che ha messo offline mezza internet. E quanto avvenuto nel recente passato suggerisce che in futuro potrebbe accadere sempre più spesso.

Click day e down: è il Black Tuesday

Da questa giornata qualcuno porterà via 100 o 200 euro per cambiare la lavatrice o il frigorifero, altri l’ennesima arrabbiatura per non aver potuto delegare a ChatGPT il proprio lavoro, costretti a rimboccarsi le maniche come ai vecchi tempi. Benvenuti nell’era del cloud e dell’AI, che finché reggono i server o non scoppia la bolla va bene a tutti.

ChatGPT è ancora down a causa di Cloudflare

Se nel piccolo della nostra realtà nazionale è stato sufficiente aprire i cancelli del Click Day per il Bonus elettrodomestici, mettendo a nudo (di nuovo) l’insostenibile debolezza di un metodo tutto italiano per accaparrarsi gli incentivi statali, su scala globale stiamo vivendo uno dei down più estesi di sempre. Il filo quasi invisibile che lega i due eventi siamo noi, con la nostra dipendenza da un’infrastruttura online che a più riprese si sta dimostrando inadeguata. A fine ottobre, nel giro di pochi giorni, si sono registrate le battute di arresto di AWS e Azure.

Tranquilli: l’app IO ha ripreso a funzionare dopo il temporaneo stop di questa mattina e i tecnici di Cloudflare risolveranno il problema a breve, riaccendendo ChatGPT, X e tutte le altre risorse finite offline (persino Downdetector è caduto, ironia della sorte). Presto potremo tornare a chiedere al nostro chatbot preferito di occuparsi di ciò che stiamo perdendo l’abitudine a fare. Almeno finché reggono i server o non scoppia la bolla, si intende.

Pubblicato il 18 nov 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
18 nov 2025
