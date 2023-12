Marvel's Spider-Man 2 per PS5 è in OFFERTA su Amazon (-11%)

Tra i giochi più desiderati e regalati per questo Natale c’è sicuramente il nuovo Marvel’s Spider-Man 2 per PlayStation 5 che, con un piccolo sconto su Amazon, puoi portarti a casa a 70,99 euro invece di 79,99. Un risparmio piccolo sì, ma per un gioco straordinario che ti terrà compagnia durante le feste.

Marvel’s Spider-Man 2: vivi un gioco spettacolare

Gli amatissimi Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, sono pronti a tornare sullo schermo della tua PS5 in una nuova avventura epica. Il franchise Marvel’s Spider-Man è noto per la sua trama coinvolgente, i personaggi ben sviluppati e, naturalmente, l’azione adrenalinica che ti terrà incollato al controller.

In questa nuova iterazione, i due eroi si trovano di fronte alla minaccia di Venom, un cattivo che mette a repentaglio non solo le loro vite ma anche l’intera città di New York. E tu sei al centro di tutto, pronto a dondolarti tra i grattacieli, a lanciare ragnatele e a sfruttare al massimo i nuovi poteri, come le incredibili Ali di ragnatela.

L’avventura non si limita a una prospettiva, ma si evolve attraverso le storie di entrambi i personaggi principali, offrendoti una varietà di esperienze uniche e coinvolgenti. Passa da Peter Parker a Miles Morales in un istante e sfrutta i loro poteri unici per affrontare sfide sempre nuove e stimolanti.

Questa offerta è un’occasione da non perdere per regalare un’esperienza di gioco indimenticabile a te stesso, a un familiare o a un amico appassionato di supereroi. Ordina ora Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 su Amazon e risparmia l’11%. Un regalo di Natale che farà brillare gli occhi di chiunque ami l’azione, la narrativa coinvolgente e, naturalmente, i supereroi Marvel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.