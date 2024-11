Marvel's Spider Man 2 scontatissimo per PlayStation 5: vivi l'avventura

Se il Black Friday 2024 regala tante occasioni per l’elettronica, anche in tema di videogiochi è un’ottima occasione per acquistare dei titoli che hai sempre voluto. Tra questi c’è anche Marvel’s Spider Man? Perché la versione per PlayStation 5 è in promozione. Puoi acquistarla a soli 47,39€ su Amazon con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo. Non perdere tempo e aggiungila al tuo carrello con un solo click.

Marvel’s Spider Man 2, un’avventura che non ha limiti

Tra i giochi più discussi al tempo della sua uscita, Marvel’s Spider Man 2 è un titolo che non regala altro che gioie. Se vuoi passare ore e ore all’insegna dell’avventura e del divertimento, questo è quello giusto per te. E poi dai, stiamo parlando di Spider-Man!

Vesti i panni di Miles Morales e di Peter Parker passando da un personaggio all’altro in tempi record e vivendo due storie diverse che rendono l’esperienza ancora più unica. Naturalmente puoi godere delle prestazioni della PS5 sotto tutti i punti di vista con potenza eccellente e caricamenti super rapidi oltre a scenari arricchiti dal Rai Tracing che rendono New York bella da morire.

Nel corso del gioco le mosse acrobatiche diventeranno il tuo mezzo speciale di trasporto e a suon di ragnatele e grilletti adattivi potrai giostrarti il mille peripezie diverse esplorando una mappa unica nel suo genere. Anche il feedback aptico ti farà sognare attraverso poteri simbionti e abilità bioelettriche.

Insomma, non ti resta altro che calare la maschera sul viso e sconfiggere Venom, la minaccia che sta sconvolgendo la vita dei protagonisti.

A soli 47,39€ su Amazon, Marvel’s Spider Man 2 per PlayStation 5 è in gran sconto. Non perdere l’occasione di risparmio pari al 41% e aggiungi il gioco al tuo carrello grazie al Black Friday 2024.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.