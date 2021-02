Nell’ultimo anno abbiamo tutti imparato nostro malgrado a familiarizzare con la mascherina, ormai divenuta una fedele compagna di ogni attività quotidiana. Avete mai pensato a una con logo personalizzato? Su eBay è possibile ordinarla al prezzo di soli 8,99 euro. Non siete ancora convinti? C’è la spedizione gratuita.

Una mascherina personalizzata su eBay

Un’idea originale per sponsorizzare la propria azienda o più semplicemente per apporre l’immagine che più ci piace e indossarla sempre sul volto: che sia la squadra del cuore o il proprio gruppo musicale preferito. Nell’inserzione su eBay ulteriori informazioni e l’indirizzo email per contattare il venditore.

Il prodotto si trova in Italia. L’affidabilità di chi la propone è garantita dagli oltre 80.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. Come scritto in apertura la spedizione è gratuita con l’articolo recapitato a domicilio in pochi giorni.