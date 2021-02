Avere sempre con sé un monitor portatile può tornare utile in molteplici occasioni: quando si viaggia per dar vita a una postazione mobile per la produttività in multitasking o sulla scrivania per affiancare un secondo display a quello principale. Oggi proponiamo qui il modello ASUS ZenScreen MB16ACM acquistabile su Amazon in queste ore con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.

ASUS ZenScreen MB16ACM: offerta -27% su Amazon

Dal punto di vista delle specifiche tecniche integra un pannello IPS da 15,6 pollici con supporto alla risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) in formato 16:9. La connessione avviene tramite porta USB-C.

Tutto questo con uno spessore ridotto a soli 8 mm e con un peso che si attesta a 780 grammi a testimonianza di come nulla sia stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, rendendo ASUS ZenScreen MB16ACM comodo da trasportare anche nello zaino o nella custodia del laptop. Al prezzo di 219,99 euro invece di 299,99 euro come da listino è un affare per chi è alla ricerca di un display secondario.