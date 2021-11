Mascherine ancora a lungo, tanto vale risparmiare

Si possono acquistare molte cose durante il Black Friday, tutte più o meno utili, tutte più o meno piacevoli. Ma ci sono sconti su una moltitudine di prodotti grazie a quella che è una vera e propria corsa al ribasso del prezzo, il che consente di mettere mano anche a strumenti di utilità (individuale e collettiva) quali le mascherine chirurgiche ed FFP2 (vedi le offerte qui).

Nelle prossime ore la Conferenza delle Regioni incontrerà il Governo e si tracceranno le linee guida per un nuovo Green Pass, per ammorbidire la curva dei contagi ed affrontare così al meglio la stagione fredda. Una cosa però è chiara fin da ora, a prescindere da quelle che saranno le decisioni assunte su Green Pass e tamponi: le mascherine serviranno ancora a lungo. Ecco perché il Black Friday è l'occasione migliore per fare approvvigionamento, sfruttando gli sconti disponibili per mettersi in casa tutte le mascherine che serviranno da qui alla bella stagione (almeno).

Tanto l'acquisto sarà inevitabile: tanto vale risparmiare.

Mascherine e Black Friday

La settimana del Black Friday su Amazon mette a disposizione moltissime opzioni per fare incetta di mascherine ed avere la dispensa pronta per i mesi a venire. Queste le migliori opzioni disponibili al momento.

Mascherine chirurgiche

Mascherine chirurgiche nere

Mascherine FFP2